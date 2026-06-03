Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κατέθεσε αγωγή 6 εκατ. δολαρίων κατά του Πορτορικανού τραγουδιστή

Ανθή Κουρεντζή

Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

Ο Bad Bunny / AP

LIFESTYLE
3'
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Από σκηνικό συναυλίας σε αντικείμενο διεθνούς δικαστικής διαμάχης. Η περίφημη «casita», το σπίτι παραδοσιακού πορτορικανικού στιλ που ανακατασκευάστηκε για την παγκόσμια περιοδεία του Bad Bunny, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νομικής αντιπαράθεσης που εμπλέκει και τον ιδιοκτήτη του αυθεντικού ακινήτου.

Το εντυπωσιακό οίκημα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του «DeBí Tirar Más Fotos World Tour». Πρόκειται για πιστό αντίγραφο μιας παραδοσιακής κατοικίας του Πουέρτο Ρίκο, η οποία χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους των συναυλιών, φιλοξενώντας θαυμαστές και επίσημους προσκεκλημένους σε μικρή απόσταση από τον καλλιτέχνη. Η «casita» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της περιοδείας.

Ωστόσο, η επιτυχία της ιδέας φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για δικαστικές περιπέτειες. Ο 84χρονος Roman Carrasco Delgado, ιδιοκτήτης της πραγματικής κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή Humacao του Πουέρτο Ρίκο, κατέθεσε αγωγή κατά του Bad Bunny και εταιρειών που συμμετείχαν στην παραγωγή της περιοδείας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο ηλικιωμένος άνδρας ζητά αποζημίωση ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η κατοικία του χρησιμοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη άδεια στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλλευσης της περιοδείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «20minutos», ο Roman Carrasco Delgado υποστηρίζει ότι η αρχική άδεια που είχε παραχωρήσει αφορούσε αποκλειστικά τη χρήση της εικόνας του σπιτιού του για μια 11λεπτη ταινία μικρού μήκους, η οποία κυκλοφόρησε το 2025 με αφορμή την παρουσίαση του νέου άλμπουμ του Bad Bunny.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην αγωγή του, η άδεια αυτή δεν επεκτεινόταν σε εμπορικές χρήσεις που σχετίζονται με την παγκόσμια περιοδεία, τα προϊόντα merchandising και τη διεθνή προώθηση του μουσικού πρότζεκτ.

Στα δικαστικά έγγραφα, ο 84χρονος καταγγέλλει επίσης ότι η τεράστια δημοσιότητα που έλαβε η αυθεντική κατοικία την μετέτρεψε σε τουριστικό αξιοθέατο για θαυμαστές και επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχής προσέλευση κόσμου, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει σοβαρά την ιδιωτικότητά του, χωρίς ο ίδιος να έχει αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τη δημοτικότητα του ακινήτου.

Η «casita» παραμένει πρωταγωνίστρια των συναυλιών

Παρά τη δικαστική διαμάχη, η περίφημη «casita» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία των εμφανίσεων του Bad Bunny. Ο Πορτορικανός σταρ πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια σειρά από sold out συναυλίες στο Riyadh Air Metropolitano της Μαδρίτης, όπου το εντυπωσιακό σκηνικό εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση.

Σε μία από τις πρόσφατες συναυλίες, ο χώρος φιλοξένησε αρκετές διεθνείς προσωπικότητες, μετατρέποντας τη σκηνική κατασκευή σε ένα «σκηνικό μέσα στο σκηνικό». Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Chiara Ferragni, η οποία παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τον σύντροφό της, José Hernandez.

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