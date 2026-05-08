Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε, Bad Bunny: Η απίστευτη ταινία μικρού μήκους της Adidas

Το «Backyard Legends» γιορτάζει την φιλοσοφία του ελεύθερου παιχνιδιού και έχει ως στόχο να υπενθυμίσει στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο ότι οι θρύλοι του αθλήματος, γεννιούνται στα γήπεδα της γειτονιάς

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε, Bad Bunny: Η απίστευτη ταινία μικρού μήκους της Adidas
Adidas
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μικρή ταινία μήκους κυκλοφόρησε η Adidas, με πρωταγωνιστές σταρ του ποδοσφαίρου, του κινηματογράφου αλλά και της μουσικής.

Τιμοθέ Σαλαμέ, Λιονέλ Μέσι, Bad Bunny, Τζούντ Μπέλινγκχαμ, Λαμίν Γιαμάλ και Τρίνιτι Ρόντμαν ζωντανεύουν την πιο σπουδαία ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει ειπωθεί ποτέ στην ταινία «Backyard Legends», δημιουργώντας μια καμπάνια που στοχεύει στις νεότερες γενιές ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Το «Backyard Legends» γιορτάζει την φιλοσοφία του ελεύθερου παιχνιδιού και έχει ως στόχο να υπενθυμίσει στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο ότι οι θρύλοι του αθλήματος, γεννιούνται στα γήπεδα της γειτονιάς.

Το «Backyard Legends»

Η ταινία μικρού μήκους ξεκινάει με τον Τίμοθε Σάλαμε, ο οποίος προσπαθεί να συγκροτήσει μια ομάδα ποδοσφαίρου, ικανή για να αντιμετωπίσει τον Κλάιβ, την Ρούθι και τον Ισάακ, μια τοπική ομάδα που αποτελείται από παιδιά και παραμένει ανίκητη από το 1996. Η ιστορία τους έχει φτάσει τόσο μακριά, που έχουν παίξει ενάντια και σε μερικούς από τους πιο γνωστούς θρύλους του ποδοσφαίρου της δεκαετίας του '90, όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο.

Έτσι, φτιάχνει μια ομάδα που αποτελείται από τον Τζούντ Μπέλινγκχαμ, τον Λαμίν Γιαμάλ και την Τρίνιτι Ρόντμαν και αποφασίζει να αντιμετωπίσει το ανίκητο τρίο. Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Ραφίνια, Πέδρι, Φλόριαν Βιρτς και Σαντιάγκο Χιμένες, προσθέτοντας στον «θρύλο» της ομάδας, ενώ σπέσιαλ εμφάνιση κάνει και ο Λιονέλ Μέσι και ο Bad Bunny.

Δείτε την ταινία μικρού μήκους της Adidas:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στήριξη μόνο με φωνή» - Ανακοίνωση για τον σημερινό αγώνα

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον πρώην δήμαρχο Καισαριανής Γιώργο Κατημερτζή

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Μπέο για τα ονόματα των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της»

13:07ANNOUNCEMENTS

Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ο Αμερικανός επιβάτης που ανυπομονούσε για την κρουαζιέρα και έγινε γιατρός στο μοιραίο πλοίο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή τα μέτρα στήριξης, συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά ένα ταξίδι; Δεν είναι αυτό που νομίζεις - Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

12:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Μεγάλη αύξηση στο 5,4% τον Απρίλιο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε, Bad Bunny: Η απίστευτη ταινία μικρού μήκους της Adidas ενόψει του Μουντιάλ 2026

12:14ANNOUNCEMENTS

Allwyn Care: Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη και την εθελοντική προσφορά

12:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα και αναλυτικές οδηγίες στους υποψήφιους

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Δεν εντοπίστηκε στρατιωτικό υλικό στο μη επανδρωμένο σκάφος - Φυλάσσεται από το Λιμενικό, θα το εξετάσει κι ο Στρατός

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι απεργούν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτη φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπρηστική επίθεση στο αρχείο του Οργανισμού

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Φόβοι και για φυματίωση

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα κάνουν οι επιβάτες του Hodius - «Κάνουμε ότι θέλουμε στο πλοίο»

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ, απαγόρευση χρήσης στους κάτω των 18 ζητά ο Χρυσοχοΐδης

09:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Ο θάνατος που άλλαξε την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Η εκπληκτική επετειακή αφίσα για τη συναυλία στην Αθήνα με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές

11:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας στη Σαουδική Αραβία του φώναζαν ειρωνικά: «Μέσι, Μέσι» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ