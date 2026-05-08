Είναι η καλύτερη διαφήμιση ever; Ο Ρονάλντο σε σποτ μπύρας της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026

Η «Brahma», μια μάρκα μπύρας από την Βραζιλία, κυκλοφόρησε μια «δροσερή» διαφήμιση για το Μουντιάλ του 2026, με πρωταγωνιστές τους θρύλους του ποδοσφαίρου, Ρονάλντο και Κάρλο Αντσελότι.

Η διαφήμιση ξεκινά με έναν οπαδό της Βραζιλίας να περπατάει στον δρόμο με έναν φίλο του, συζητώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας ότι δεν πιστεύει ότι η χώρα του θα κερδίσει ποτέ ξανά το πρωτάθλημα, με τον φίλο του να τον αποκαλεί «πεσιμιστή».

Ωστόσο, όταν ανοίγουν μια εφημερίδα που τους έδωσε ένας πωλητής, διαβάζουν ότι το ίδιο πιστεύει και το 72% των Βραζιλιάνων.

Αγανακτισμένος, ο οπαδός τυλίγει την εφημερίδα και την πετάει πίσω του. Αλλά ο πωλητής, είχε άλλη άποψη. Κλωτσάει την εφημερίδα προς το μέρος του, η οποία έχει πλέον την μορφή μιας μπάλας, και του λέει χαμογελώντας «Εδώ είναι Βραζιλία!», αποκαλύπτοντας ότι φοράει την φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας κάτω από το πουκάμισό του.

Τότε, οι δύο φίλοι αρχίζουν ένα ξέφρενο παιχνίδι ποδοσφαίρου, το οποίο εκτυλίχθηκε σε όλη την πόλη, μαζί με άλλους περαστικούς, αναπαριστώντας επικές στιγμές της Βραζιλίας στο Μουντιάλ ανά τα χρόνια.

Κατά την διάρκεια της διαφήμισης, κάνει μια σπέσιαλ εμφάνιση και ο Ρονάλντο, ο οποίος κάνει κοπλιμέντο σε έναν άντρα που έχει το χαρακτηριστικό κούρεμα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος από το 2025 είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας στο ποδόσφαιρο.

«Αυτή είναι η Βραζιλία», λέει ο Αντσελότι, αποκαλύπτοντας ότι και εκείνος φοράει την φανέλα της εθνικής ομάδας. «Αφήστε τον εαυτό σας να πιστέψει!».

