Bad Bunny: Το μήνυμα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που έφερε στο Superbowl

Ο Bad Bunny με τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο στο σόου του ημιχρόνου του Superbowl.

Η εμφάνιση του Bad Bunny κατά τη διάρκεια του Super Bowl LX ήταν γεμάτη από αφιερώματα και αναφορές στο Πουέρτο Ρίκο και τη λατινική κουλτούρα – μερικά πιο εμφανή από άλλα.

Για τους (τηλε)θεατές που ήταν συγκεντρωμένοι στο τραγούδι του – ή αποσπασμένοι από τον πραγματικό γάμο που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του σόου – ίσως να μην έγινε κατανοητό ότι υπήρχαν δύο εκδοχές της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που εμφανίστηκαν.

Ο Bad Bunny κατά το σόου στο Super Bowl. Vera Nieuwenhuis/AP Photo/Vera Nieuwenhuis

Καθώς τραγουδούσε το «El Apagón», ο Bad Bunny κρατούσε τη σημαία σε κόκκινο, λευκό και γαλάζιο χρώμα. Αυτή η εκδοχή, με αυτή την ελαφρότερη απόχρωση του μπλε, είναι σύμβολο του κινήματος για την ανεξαρτησία του Πουέρτο Ρίκο.

Η άλλη εκδοχή της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο, με πιο σκούρο μπλε χρώμα, χρησιμοποιήθηκε επίσης στην παράσταση του ημιχρόνου. Αυτή, με πιο σκούρο μπλε χρώμα, είναι η σημαία του εδάφους από το 1952.

Τότε ήταν που το έδαφος έγινε κοινοπολιτεία των ΗΠΑ, ενώ το νησί ήταν υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον από το 1898, από τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο, που ανάγκασε την Ισπανία να παραδώσει τις τελευταίες αποικίες της στην Αμερική, καθώς και τις Φιλιππίνες.

Η εκδοχή της σημαίας με σκούρο χρώμα χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του σόου. AP

Η σημαία του Πουέρτο Ρίκο είναι ένα σημαντικό σύμβολο για τον Bad Bunny. Στο τραγούδι του «La Mudanza», ο Bad Bunny τραγουδάει: «Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera».

Στα ελληνικά: «Εδώ σκότωσαν ανθρώπους επειδή έδειξαν τη σημαία / Γι' αυτό τώρα την παίρνω όπου θέλω».

Οι στίχοι αυτοί φαίνεται να είναι μια αναφορά στον Νόμο 53 του 1948, γνωστότερο ως Νόμος Gag, μια απόφαση της Νομοθετικής Συνέλευσης του Πουέρτο Ρίκο που αποσκοπούσε στην καταστολή του κινήματος ανεξαρτησίας στο νησί και ποινικοποιούσε την επίδειξη της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο. Καταργήθηκε το 1952. Είναι επίσης ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους οι Πορτορικανοί είναι γνωστοί για το ότι κυματίζουν με υπερηφάνεια τη σημαία του νησιού τους.

*Με πληροφορίες από The Hill, Associated Press

