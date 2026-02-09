Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για την Αμερική»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στο halftime show του Super Bowl με οικοδεσπότη τον Bad Bunny, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών» και «προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής».

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του halftime show του Super Bowl, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το σόου «δεν βγάζει κανένα νόημα», «προσβάλλει το μεγαλείο της Αμερικής» και «δεν εκπροσωπεί τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας». Όπως ανέφερε, «κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε μία λέξη από όσα λέει ο καλλιτέχνης», ενώ έκανε λόγο για «αηδιαστικό χορό», τονίζοντας ότι το θέαμα ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά που παρακολουθούσαν στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

trruth-sb92.jpg

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το halftime show «χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θέτουν καθημερινά νέα πρότυπα και ρεκόρ», επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την πορεία του χρηματιστηρίου και των συνταξιοδοτικών λογαριασμών. Παράλληλα, κατηγόρησε τα «fake news media» ότι θα αποθεώσουν την εμφάνιση, επειδή —όπως είπε— «δεν έχουν καμία επαφή με τον πραγματικό κόσμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε την ανάρτησή του καλώντας το NFL να καταργήσει άμεσα τον «γελοίο νέο κανονισμό» για το kickoff και επανέλαβε το σύνθημα «Make America Great Again».

