Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga

Ο Bad Bunny παρουσίασε ένα halftime show αφιερωμένο στη λατινική ταυτότητα και κουλτούρα στο Super Bowl, σε μια εμφάνιση με σαφές ιστορικό βάρος, καθώς ήταν η πρώτη φορά στα 60 χρόνια του τελικού του NFL που το κεντρικό μουσικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό στα ισπανικά.

Sonó Tego Calderon, Don Omar, Héctor el Father & Daddy Yankee en el Show de Medio tiempo de Bad Bunny ? las leyendas









Η εμφάνισή του, που είχε διάρκεια περίπου 13 λεπτά, περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Nuevayol» και «Baile Inolvidable», καθώς και συμμετοχές-έκπληξη.

Η Lady Gaga ερμήνευσε σε ρυθμούς σάλσα το «Die With a Smile», τη συνεργασία της με τον Bruno Mars, τραγουδώντας στα αγγλικά.

LADY GAGA también presente en el show del #SuperBowl junto a Bad Bunny.





Lady Gaga se apresentando no show de Bad Bunny no #SuperBowl





Το σκηνικό περιλάμβανε αναπαράσταση δρόμου της Νέας Υόρκης, με bodega και φωτεινή επιγραφή «We accept EBT», παραπέμποντας σε γειτονιές μεταναστών και λατινοαμερικανικών κοινοτήτων.

#BadBunny and #LadyGaga dance together during the #SuperBowl Halftime Show.



Gaga made a surprise appearance in the middle of Bad Bunny's halftime set to sing "Die With A Smile."









Η χρονιά του Bad Bunny

Το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά-σταθμό για τον Bad Bunny. Το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos», που εξερευνά την πορτορικανική ταυτότητα συνδυάζοντας παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους, απέσπασε ευρεία αναγνώριση και την περασμένη εβδομάδα κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy, και θεωρήθηκε παράλληλα μια ακόμη σημαντική στιγμή για τη λατινική μουσική.

Εμφάνιση με κοινωνικό περιεχόμενο αλλά χωρίς δυνατά πολιτικά μηνύματα

Η συμμετοχή του στο Super Bowl είχε αποκτήσει και πολιτική διάσταση, εν μέσω της σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ανακοίνωση του NFL, το περασμένο φθινόπωρο, ότι ο Bad Bunny θα ήταν ο κεντρικός καλλιτέχνης του halftime show προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους, μεταξύ των οποίων και από τον ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη δήλωση «ICE out» που είχε κάνει ο Bad Bunny στα Grammy, υπήρξαν εκτιμήσεις ότι θα προχωρούσε και σε νέα πολιτική τοποθέτηση στη σκηνή του Super Bowl. Δεν υπήρξε ευθεία ή προκλητική αναφορά, ωστόσο, στο φινάλε της εμφάνισής του, αφού είπε «God bless America», ανέφερε μια σειρά χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής — Βραζιλία, Κολομβία, Βενεζουέλα, Ηνωμένες Πολιτείες — δίνοντας μια ευρύτερη, μη αποκλειστικά αμερικανοκεντρική, ερμηνεία της έννοιας της «Αμερικής».