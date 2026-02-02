Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», είπε 

Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

O Bad Bunny

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Bad Bunny σε μια ομιλία γεμάτη πάθος στα Grammy Awards αναφέρθηκε στην καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out», είπε, αναφερόμενος στους αξιωματικούς μετανάστευσης των ΗΠΑ, μετά από εβδομάδες έντασης στο Μινεάπολη, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου δύο πολιτών.

Είχε προηγηθεί προ ημερών το μήνυμα από τη Lagy Gaga.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», συνέχισε, καθώς κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο μουσικό άλμπουμ urban για το Debí Tirar Más Fotos.

Πολλοί από το κοινό σηκώθηκαν όρθιοι καθώς μιλούσε.

Η ομιλία του ήταν η πιο ρητή πολιτική στιγμή της τελετής, όπου πολλοί καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένης της σταρ της R&B Kehlani, φορούσαν κονκάρδες με τη φράση «Ice out» στο κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, συμβούλεψε τους ανθρώπους να αντιδρούν με αγάπη, αντί με φόβο και θυμό.

«Το μόνο πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη», είπε. «Γι' αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη».

Η βρετανίδα τραγουδίστρια Olivia Dean, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη, χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία της για να εκφράσει την υποστήριξή της στους μετανάστες. «Βρίσκομαι εδώ ως εγγονή ενός μετανάστη», είπε η τραγουδίστρια, της οποίας η γιαγιά Carmen ανήκε στη γενιά Windrush.

«Είμαι προϊόν της γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να τιμηθούν. Δεν είμαστε τίποτα χωρίς τον έναν τον άλλον».

Η Μπίλι Άιλις, που κέρδισε το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς για το Wildflower, πρόσθεσε επίσης: «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή».

«Και νιώθω ότι πρέπει απλά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία, και οι άνθρωποι έχουν σημασία», ανέφερε.

