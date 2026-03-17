Σαν σήμερα 17 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Μαρτίου.
- 1821 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Υψώνεται η σημαία της επανάστασης στην Αρεόπολη Λακωνίας.
- 1821 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους Πύργους των Καλαβρύτων, που θα παραδοθούν έπειτα από λίγες μέρες. Αυτή η ενέργεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική πράξη στη νότια Ελλάδα.
- 1934 - Εγκαινιάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών) στη Λεωφόρο Συγγρού.
- 1948 - Το Βέλγιο, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία υπογράφουν τη συνθήκη των Βρυξελλών, πρόδρομο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που οδήγησε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ.
- 1963 - Έκρηξη του ηφαιστείου Αγκούνγκ στο Μπαλί προκαλεί το θάνατο τουλάχιστον 1.548 ανθρώπων.
