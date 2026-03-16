Μενίδι: Αυτό είναι το στούντιο που γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Ύδρα, Χαλκίδα, πλατεία Κοτζιά, Νέα Μάκρη και σήμερα Μενίδι. Ο Μπραντ Πιτ γυρίζει την Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας και η απαιτητική σκηνή τον έφερε στα στούντιο της STV στον δήμο Αχαρνών.

Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται εδώ και περίπου έναν μήνα στη χώρα μας για τις ανάγκες της ταινίας του "The Riders" με τα περισσότερα γυρίσματα να γίνονται στην Ύδρα.

Ωστόσο, η σκηνή που γυρίζεται στο στούντιο της STV είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς δεν μπορούσε να γυριστεί σε ανοιχτή θάλασσα. Γι αυτό το λόγο, σύμφωνα με «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δημιουργήθηκε μια τεράστια και βαθιά πισίνα, καθώς και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους μέσα στο στούντιο.

Το Newsbomb βρέθηκε στο στούντιο της STV στην συνοικία του Αγίου Πέτρου στο Μενίδι εκεί που εδρεύει το στούντιο και τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κόσμος και να γίνει το γύρισμα απρόσκοπτα.

