Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χάνει τον τίτλο της «αντίστασης»

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Εντολή προς τα ΜΜΕ του Λιβάνου έδωσε το Υπουργείο Πληροφοριών στη Βηρυτό να αποκαλούν της Χεζμπολάχ μόνο με το όνομά της, και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τον όρο «αντίσταση» για να την περιγράψουν, μία κίνηση που μεταφράζεται ως άρνηση της πολιτικής νομιμότητας των πράξεών της.



Η νέα οδηγία εφαρμόστηκε αμέσως από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την κρατική τηλεόραση και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο όρος αφαιρέθηκε επίσης από δηλώσεις που εξέδωσε η ίδια η Χεζμπολάχ και αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, τα οποία αρχικά περιελάμβαναν τη φράση «ισλαμική αντίσταση».

Η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Moudoun ανέφερε ότι η κίνηση σηματοδότησε μια βαθιά αλλαγή στον εσωτερικό λόγο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει ότι ο Λίβανος δεν παρέχει πλέον πολιτική κάλυψη για τις μάχες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, η στρατιωτική πτέρυγα της ομάδας ταξινομείται πλέον ως ένοπλη φατρία που λειτουργεί εκτός της εξουσίας του κράτους και οι πράκτορές της θεωρούνται παραβάτες του νόμου.



Πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες σημείωσαν ότι η εντολή πυροδότησε συζητήσεις στα ειδησεογραφικά συστήματα της χώρας. Οι συντάκτες και οι επικεφαλής των τμημάτων κατέστησαν σαφές στους δημοσιογράφους και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι αυτή ήταν μια επίσημη και δεσμευτική απόφαση και ότι ο προηγούμενος όρος δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.