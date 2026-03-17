ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκτιμά πως το ταξίδι του στην Κίνα θα καθυστερήσει κατά «ένα μήνα περίπου»

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πόλεμος στο Ιράν θα αναβάλει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκτιμά πως η επίσκεψή του θα καθυστερήσει κατά «ένα μήνα περίπου».

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Έχουμε ζητήσει να το καθυστερήσουμε κατά ένα μήνα περίπου», συμπλήρωσε. «Αδημονώ να τον συναντήσω (σ.σ. τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ)… Έχουμε όμως έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Επομένως, θα μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε λίγο, όχι πολύ», συμπλήρωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στους Financial Times, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως η αναμενόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, ενδέχεται να αναβληθεί εάν το Πεκίνο δεν βοηθήσει την Ουάσινγκτον να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

«Δεν νομίζω ότι η συνάντηση κινδυνεύει, αλλά είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

