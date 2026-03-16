Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

Η αλλαγή του καιρού που διαφαίνεται στο δεύτερο μισό του Μαρτίου αφορά ολόκληρη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μια πιο άστατη και ψυχρότερη περίοδο λίγο πριν την εαρινή ισημερία.

Το δεύτερο μισό του Μαρτίου, που οδηγεί προς την επίσημη έναρξη της άνοιξης με την εαρινή ισημερία στις 20 Μαρτίου, φαίνεται πως θα είναι κάθε άλλο παρά μονότονη. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προγνώσεις μεγάλων μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μια σημαντική αλλαγή σκηνικού.

Το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που κυριάρχησε στο πρώτο μισό του μήνα πάνω από τη κεντρική Μεσόγειο φαίνεται πως υποχωρεί, αφήνοντας χώρο σε διαφορετικές αέριες μάζες που θα δημιουργήσουν μια πιο ασταθή και δυναμική καιρική φάση.

Ψυχρότερος και πιο άστατος καιρός

Το καιρικό μοτίβο θα χαρακτηρίζεται από την «αναμέτρηση» διαφορετικών αέριων μαζών. Από τη μία πλευρά, θα γίνονται αισθητές πιο ψυχρές ροές από τα Βαλκάνια, οι οποίες θα μπορούν να ρίχνουν αισθητά τη θερμοκρασία, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Μεσογείου.

Από την άλλη πλευρά, το άνοιγμα του «Ατλαντικού διαδρόμου» θα επιτρέψει την είσοδο πιο υγρών αερίων μαζών από τα δυτικά, φέρνοντας βροχές και έντονη αστάθεια.

Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαφορετικών ρευμάτων θα δημιουργήσει ένα αρκετά μεταβαλλόμενο καιρικό σκηνικό, χαρακτηριστικό της άνοιξης, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών, ενώ δεν αποκλείονται και οι πρώτες καταιγίδες της σεζόν.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή κυρίως μετά το δεύτερο μισό του μήνα, με πιο συχνά περάσματα βαρομετρικών χαμηλών και διαδοχικά κύματα αστάθειας.

Οι βροχές θα κάνουν πιο συχνά την εμφάνισή τους, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ κατά διαστήματα η αστάθεια θα επηρεάζει και περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Παράλληλα, οι ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν και νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς τα θερμόμετρα θα δυσκολεύονται να ανεβούν στα επίπεδα που καταγράφηκαν στο πρώτο μισό του Μαρτίου.

Έτσι, δεν αποκλείεται το δεύτερο μισό του μήνα να αποδειχθεί τελικά πιο ψυχρό και πιο βροχερό από το πρώτο δεκαπενθήμερο, επιβεβαιώνοντας τη μεταβατική φύση της άνοιξης.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης