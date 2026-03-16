Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Δημήτρης Δρίζος

Η αλλαγή του καιρού που διαφαίνεται στο δεύτερο μισό του Μαρτίου αφορά ολόκληρη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μια πιο άστατη και ψυχρότερη περίοδο λίγο πριν την εαρινή ισημερία.

Το δεύτερο μισό του Μαρτίου, που οδηγεί προς την επίσημη έναρξη της άνοιξης με την εαρινή ισημερία στις 20 Μαρτίου, φαίνεται πως θα είναι κάθε άλλο παρά μονότονη. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προγνώσεις μεγάλων μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μια σημαντική αλλαγή σκηνικού.

Το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που κυριάρχησε στο πρώτο μισό του μήνα πάνω από τη κεντρική Μεσόγειο φαίνεται πως υποχωρεί, αφήνοντας χώρο σε διαφορετικές αέριες μάζες που θα δημιουργήσουν μια πιο ασταθή και δυναμική καιρική φάση.

Ψυχρότερος και πιο άστατος καιρός

Το καιρικό μοτίβο θα χαρακτηρίζεται από την «αναμέτρηση» διαφορετικών αέριων μαζών. Από τη μία πλευρά, θα γίνονται αισθητές πιο ψυχρές ροές από τα Βαλκάνια, οι οποίες θα μπορούν να ρίχνουν αισθητά τη θερμοκρασία, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Μεσογείου.

Από την άλλη πλευρά, το άνοιγμα του «Ατλαντικού διαδρόμου» θα επιτρέψει την είσοδο πιο υγρών αερίων μαζών από τα δυτικά, φέρνοντας βροχές και έντονη αστάθεια.

Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαφορετικών ρευμάτων θα δημιουργήσει ένα αρκετά μεταβαλλόμενο καιρικό σκηνικό, χαρακτηριστικό της άνοιξης, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών, ενώ δεν αποκλείονται και οι πρώτες καταιγίδες της σεζόν.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή κυρίως μετά το δεύτερο μισό του μήνα, με πιο συχνά περάσματα βαρομετρικών χαμηλών και διαδοχικά κύματα αστάθειας.

Οι βροχές θα κάνουν πιο συχνά την εμφάνισή τους, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ κατά διαστήματα η αστάθεια θα επηρεάζει και περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Παράλληλα, οι ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν και νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς τα θερμόμετρα θα δυσκολεύονται να ανεβούν στα επίπεδα που καταγράφηκαν στο πρώτο μισό του Μαρτίου.

Έτσι, δεν αποκλείεται το δεύτερο μισό του μήνα να αποδειχθεί τελικά πιο ψυχρό και πιο βροχερό από το πρώτο δεκαπενθήμερο, επιβεβαιώνοντας τη μεταβατική φύση της άνοιξης.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Πουλακίδας έκανε σεφτέ στο NBA: Ήταν διψήφιος στη νίκη των Μάβερικς – Δείτε βίντεο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - «Mια ανάσα» από τα 105 δολάρια το πετρέλαιο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ντελιβεράς με ναρκωτικά - Συνελήφθη στο κέντρο της πόλης από την ΔΙΑΣ

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς θα επηρεάσει τις εκλογές ο πόλεμος στο Ιράν - Το στοίχημα Νετανιάχου και οι «φωνές» της αντιπολίτευσης

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται για επιπλέον 3 εβδομάδες πολέμου - Στο στόχαστρο το πυραυλικό πρόγραμμα και η αμυντική βιομηχανία του Ιράν

09:12LIFESTYLE

Σον Πεν: Ο λόγος που δεν βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ - Αντιδράσεις στα social media

09:09ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε φυσικό καθαρισμό του παχέος εντέρου

09:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

09:00ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ιστορική εμφάνιση από τον 36χρονο ΝτεΡόζαν – Όλα τα αποτελέσματα (16/03)

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίκυ Σαφρά - Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο: Το παλάτι στο Σάο Πάολο, τα ακίνητα σε Λονδίνο–Μανχάταν και τα 90 δισ. assets

08:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αλλάζουν τα μηνύματα στο Instagram – Τίτλοι τέλους για ένα σημαντικό χαρακτηριστικό

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα τελειώσουμε πρώτα με το Ιράν και μετά έρχεται η σειρά της Κούβας»

08:41WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη μυστηριώδη προέλευση των «σιωπηλών σεισμών»

08:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Amalfi Spider είναι η νέα ανοιχτή Ferrari

08:34LIFESTYLE

Οικονόμου: «Ήμαρτον με αυτά τα αλκοτέστ, την επόμενη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκάλι να πιω να δω τι θα γίνει»

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός υιοθέτησε 4χρονο ασθενή που πήγε για εγχείρηση καρδιάς ασυνόδευτος

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

08:34LIFESTYLE

Οικονόμου: «Ήμαρτον με αυτά τα αλκοτέστ, την επόμενη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκάλι να πιω να δω τι θα γίνει»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίκυ Σαφρά - Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο: Το παλάτι στο Σάο Πάολο, τα ακίνητα σε Λονδίνο–Μανχάταν και τα 90 δισ. assets

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Νέο βίντεο - Η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει μετά τη φονική συμπλοκή

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - «Mια ανάσα» από τα 105 δολάρια το πετρέλαιο

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

09:09ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε φυσικό καθαρισμό του παχέος εντέρου

09:00ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ιστορική εμφάνιση από τον 36χρονο ΝτεΡόζαν – Όλα τα αποτελέσματα (16/03)

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ