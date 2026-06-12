Ο Μασκ μόλις έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην παγκόσμια ιστορία

Snapshot Η μετοχή της SpaceX ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Nasdaq και ανέβασε την αξία του Elon Musk σε περίπου 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Musk κατέχει πάνω από το 80% της SpaceX και είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος από την αύξηση της τιμής της μετοχής.

Το Forbes υπολόγιζε την καθαρή περιουσία του Musk στα 981,2 δισεκατομμύρια δολάρια πριν την IPO της SpaceX, ενώ μετά η αξία του αυξήθηκε σε 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Musk κατέχει σημαντικά μερίδια και στην Tesla, καθώς και σε άλλες εταιρείες όπως η Neuralink και η Boring Company.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam χαρακτήρισε την άνοδο της περιουσίας του Musk «μια σκοτεινή ημέρα για την παγκόσμια δημοκρατία». Snapshot powered by AI

Ο Έλον Μασκ γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο καθώς οι μετοχές εκτοξεύονται με το άνοιγμα της διαπραγμάτευσης.

Η SpaceX έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, και αυτό έχει καταστήσει τον Elon Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Η περιουσία του Μασκ εκτιμάται σε 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια και η SpaceX θεωρείται η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κατατάσσοντάς την μπροστά από την Broadcom (1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια), τη Saudi Aramco (1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια) και την Tesla (1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Τα στελέχη της SpaceX χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της χρηματιστηριακής αγοράς του Nasdaq στη Νέα Υόρκη και οι αρχικές προβλέψεις έκαναν την μετοχή της SpaceX να ανοίξει στα 175 δολάρια, κάτι που θα σήμαινε άνοδο 30% για τη μετοχή.

Η μετοχή της SpaceX ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Nasdaq την Παρασκευή στα 150 δολάρια ανά μετοχή, υποδηλώνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία.

Καθώς οι μετοχές της SpaceX ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 158,51 δολάρια.

Ως ο βασικός μέτοχος, κατέχοντας πάνω από το 80% της SpaceX, ο Μασκ είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος από την άνοδο της τιμής της μετοχής.

Από χθες, το Forbes υπολόγιζε την καθαρή περιουσία του Μασκ στα 981,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Όμως η αυξημένη αξία των μετοχών της SpaceX ανεβάζει περαιτέρω αυτή την περιουσία.

Είναι πιθανό ο Μασκ να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία.

Σήμερα είναι περίπου τόσο πλούσιος όσο η Ελβετία και η Σαουδική Αραβία.

Απαντώντας στα στοιχεία, η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam χαρακτήρισε την εξέλιξη «μια σκοτεινή ημέρα για την παγκόσμια δημοκρατία», επισημαίνοντας ότι ο Μασκ είναι πλουσιότερος από 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους μαζί.

Το Forbes εκτιμά ότι η περιουσία του Μασκ ανέρχεται πλέον σε 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια, από 982 δισεκατομμύρια δολάρια την Πέμπτη, όταν η SpaceX τιμολόγησε την αρχική δημόσια προσφορά της στα 135 δολάρια.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και τεχνικός διευθυντής της SpaceX, κατέχει 4,8 δισεκατομμύρια μετοχές της κατασκευάστριας πυραύλων, αξίας 715 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει άλλα 350 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών με τιμή άσκησης 8,40 δολαρίων ανά μετοχή, αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που του δίνουν μερίδιο 38% στην εταιρεία, αξίας 765 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από την τιμολόγηση της IPO της SpaceX την Πέμπτη, το Forbes αποτιμούσε το εκτιμώμενο 40% του Μασκ (πριν από την αραίωση από την προσφορά) σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση την αποτίμηση ύψους 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της συγχώνευσης της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI του Μασκ τον Φεβρουάριο. (Η xAI είχε προηγουμένως συγχωνευθεί με την X -πρώην Twitter- τον Μάρτιο του 2025.)

Ο Μασκ κατέχει επίσης λίγο πάνω από το 10% της Tesla αξίας 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (κεφαλαιοποίηση αγοράς), αξίας 163 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση ενός ακόμη ποσοστού σχεδόν 8%, αξίας 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η καθαρή του περιουσία συμπληρώνεται από μικρότερα μερίδια στη startup Neuralink, η οποία κατασκευάζει διεπαφές εγκεφάλου, και στην εταιρεία σηράγγων Boring Company, καθώς και πλούτο αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων από προηγούμενες πωλήσεις μετοχών της Tesla.

Η ζήτηση για μετοχές της SpaceX ξεπέρασε την προσφορά, σύμφωνα με έκθεση

Η SpaceX ήθελε να συγκεντρώσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας δημόσια τις μετοχές της για να χρηματοδοτήσει τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Και χθες το βράδυ, έγινε γνωστό ότι επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος όταν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η ζήτηση για μετοχές της SpaceX ήταν περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τέσσερις φορές τον στόχο της εταιρείας.

Θεσμικοί επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι επενδυτικές τράπεζες, έδωσαν εντολές για μετοχές άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ένας μεγιστάνας της τεχνολογίας και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα: Ποιος είναι ο Έλον Μασκ;δ

Ο Έλον Μασκ είναι πλέον γνωστός σε όλο τον κόσμο για πολύ περισσότερα από το να είναι ένας πρωτοπόρος της τεχνολογίας, ιδιοκτήτης της SpaceX και της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla.

Ο Μασκ, ο οποίος σήμερα έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, έχει ισχυρό κοινό, αλλά έχει γίνει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Έχει χαρακτηριστεί τόσο ως τρελή ιδιοφυΐα όσο και ως διαδικτυακό τρολ που διχάζει την κοινή γνώμη.

Από τότε που αγόρασε το Twitter, που τώρα ονομάζεται X, εκφράζει ολοένα και περισσότερο τις απόψεις του για την πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και για άλλες χώρες, ενώ δεν είναι λίγες οι αναφορές του για την Ελλάδα, όπως το δημογραφικό.

Αυτή είναι μια μετατόπιση για τον Μασκ, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιστάθηκε στις προσπάθειες να πολιτικοποιηθεί μέχρι που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη θητεία το 2024 και έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές και influencers της προεκλογικής εκστρατείας πριν «παγώσουν» οι σχέσεις τους.

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