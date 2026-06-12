Game 5 στο Telekom Center Athens: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο του!

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα μαζευτούν στο «σπίτι» της ομάδας τους για να δουν όλοι μαζί από εκεί το πέμπτο ματς των τελικών κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. 

Newsbomb

Game 5 στο Telekom Center Athens: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο του!
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
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Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6, 18:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό για το Game 5 των τελικών. Στο ματς που θα κρίνει τον τίτλο, οι «πράσινοι» δεν θα έχουν τον κόσμο στο πλάι τους. Όμως η ΚΑΕ τους δίνει την ευκαιρία να μαζευτούν στο… σπίτι τους!

Το «τριφύλλι» αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του Telekom Center Athens για το ματς αυτό. Προκειμένου να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή.

Ουσιαστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον τρόπο αυτό, θέλει να επιβραβεύσει τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα με συνεχή sold out και ρεκόρ πληρότητας μέσα στη σεζόν.

Λεπτομέρειες για την προμήθεια των εισιτηρίων, δίνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσής της. Σε αυτή τονίζεται πως δεν υπάρχει οικονομικό κόστος στα εισιτήρια, απλά πρέπει να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικά:

BIGGEST AWAY GAME IN EUROPE

Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό των Playoffs του πρωταθλήματος της Stoixman GBL.

Για μία ακόμη σεζόν εσείς αποτελέσατε τον «έκτο μας παίκτη».

Εσείς που ήσασταν εκεί κάθε δευτερόλεπτο, γεμίζοντας το «σπίτι» μας και στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό με τον δικό σας μοναδικό τρόπο.

Εσείς που ζήσατε μαζί μας την κάθε στιγμή, την κάθε κατοχή…

Εσείς που στηρίξατε με όλη σας την ψυχή την ομάδα ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Που ήσασταν δίπλα της στις χαρές και στις λύπες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει το Σάββατο (13/6) το Telekom Center Athens και σας προσκαλεί να δώσουμε όλοι μαζί την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.

Το κόστος του ατομικού δελτίου εισόδου είναι μηδενικό αλλά, για λόγους ασφαλείας, απαιτείται ταυτοποίησή του μέσω Gov Wallet για την είσοδο σας στο γήπεδο.

Σάββατο, 13 Ιουνίου, οι θύρες ανοίγουν στις 16:00 Telekom Center Athens

Αυτή η ομάδα δεν παίζει ποτέ μόνη της! Εξασφάλισε ΤΩΡΑ τη θέση σου μέσω του CLUB https://19084gcaz.app.link/tickets

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

•⁠ ⁠Τα εισιτήρια διαρκείας ΔΕΝ ισχύουν για το συγκεκριμένο event. Οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προβούν σε εκ νέου απόκτηση του δελτίου εισόδου τους.

•⁠ ⁠Δεν είναι απαραίτητη η αγορά membership για την απόκτηση του κάθε δελτίου εισόδου. Ο μέγιστος αριθμός αγοράς ανά άτομο είναι τα 5.

•⁠ ⁠Η προπώληση πραγματοποιείται σε αποκλειστική συνεργασία με την Ticketmaster Hellas.

•⁠ ⁠Θα λειτουργούν τα διαθέσιμα Box Offices που βρίσκονται έξω από τη Θύρα 31 καθώς και απέναντι από το P6 (δίπλα από το κολυμβητήριο).

•⁠ ⁠Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης). Η είσοδος όλων των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις εισόδους Α’ και Δ’. Συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την πρόσβασή σας στο γήπεδο.

•⁠ Μέχρι το τέλος του αγώνα, στο γήπεδο, δε θα λειτουργούν τα PAOSHOP Spots, ούτε τα σημεία διάθεσης φαγητού και αναψυκτικών καθώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση για το συγκεκριμένο event. Ωστόσο, θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ διάθεση νερού για όλους τους φιλάθλους.

•⁠ Στο πλαίσιο της διατήρησης της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων και δίκυκλων σε σημεία που δεν προβλέπονται για το σκοπό αυτό, περιμετρικά του γηπέδου και εντός του περιβάλλοντος χώρου του Telekom Center Athens.

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