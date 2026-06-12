Ιωάννινα: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πλάι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.

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