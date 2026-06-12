Ιωάννινα: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ιωάννινα: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πλάι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.

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