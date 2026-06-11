Καλλιθέα: Τροχαίο ξανά στη Θησέως - Τραυματίστηκε σοβαρά 60χρονος διανομέας
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 60χρονος
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Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο.
Ειδικότερα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, στη συμβολή των οδών Θησεώς και Ισμήνης και από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο 60χρονος αναβάτης της μηχανής, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
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