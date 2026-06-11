Κορινθία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σώθηκαν από θαύμα οι επιβάτες

Snapshot Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο νεαρές γυναίκες εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Άργους.

Οι δύο επιβαίνουσες απεγκλωβίστηκαν μόνες τους και σώθηκαν πριν το όχημα καταστραφεί ολοσχερώς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα και κατέσβησε τη φωτιά στο αυτοκίνητο.

Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (11/6) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Άργους, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, εξετράπη σήμερα τα ξημερώματα της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα ανετράπη και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την πυρκαγιά που ακολούθησε, οι δύο επιβαίνουσες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους από το φλεγόμενο όχημα, έχοντας τις αισθήσεις τους, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες επεκταθούν σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης