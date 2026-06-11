Το θερινό πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα

Καθημερινά τα παιδιά επισκέπτονται ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας και συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν μάθηση και παιχνίδι.

Μιχάλης Παπαδάκος

Το θερινό πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα
SIKOTAKOPOU
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Αγωγή διοργανώνει το θερινό πρόγραμμα «Προγόνων Ιχνηλάτησις» που εστιάζει στην ελληνική ιστορία, μυθολογία, παράδοση και αρχαία ελληνική γλώσσα.
  • Το πρόγραμμα διαρκεί πέντε εβδομάδες και κάθε εβδομάδα είναι ανεξάρτητη, επιτρέποντας στα παιδιά να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες.
  • Καθημερινά τα παιδιά επισκέπτονται ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας και συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν μάθηση και παιχνίδι.
  • Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών γίνεται μέσω μύθων, τραγουδιών και θεατρικών δρώμενων, προωθώντας τη γλώσσα ως ζωντανή πηγή σκέψης και πολιτισμού.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επιχειρηματολογίας, μειώνοντας την παθητική χρήση οθονών και ενισχύοντας την επαφή με τον πραγματικό κόσμο.
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Η Ελληνική Αγωγή, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά, διοργανώνει και φέτος το θερινό της πρόγραμμα «Προγόνων Ιχνηλάτησις», ένα ξεχωριστό summer camp με κεντρικό άξονα την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, την παράδοση και την αρχαία ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και διαρκεί πέντε εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα είναι ανεξάρτητη, επομένως τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε μία, περισσότερες ή και όλες τις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα της οικογένειας. Πρόκειται για μια διαφορετική καλοκαιρινή πρόταση, στην καρδιά της Αθήνας και των ιστορικών της τόπων. Κάθε ημέρα τα παιδιά επισκέπτονται έναν διαφορετικό χώρο: αρχαιολογικούς τόπους, μουσεία, ιστορικά σημεία της πόλης, χώρους επιστήμης, τέχνης, μουσικής, παράδοσης και δημιουργικής δράσης.

Στόχος της Ελληνικής Αγωγής είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη, τη βιωματική μάθηση και την επίσκεψη στους τόπους όπου έζησαν οι ήρωες, οι φιλόσοφοι και οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν τις μεγάλες ιδέες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο δυτικός πολιτισμός.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα παιδιά γνωρίζουν την αρχαία ελληνική τεχνολογία, παρατηρούν τον ουρανό, περπατούν στην Αρχαία Αγορά, ανεβαίνουν στην Πνύκα, βλέπουν από κοντά την Προεδρική Φρουρά και τη Βουλή, παίζουν αρχαία παιχνίδια στον Εθνικό Κήπο, επισκέπτονται το Καλλιμάρμαρο, το Ζάππειο, μουσεία λαϊκής παράδοσης, μουσικής, σχολικής ζωής και παιχνιδιών. Κάθε ημέρα ένας διαφορετικός τόπος, μια διαφορετική αφορμή, μια νέα εικόνα, μια νέα ιστορία.

Παράλληλα, τα παιδιά διδάσκονται μύθους, λέξεις, σύντομες φράσεις, τραγούδια και μικρά θεατρικά δρώμενα στα Αρχαία Ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο, η γλώσσα παρουσιάζεται ως ζωντανή πηγή σκέψης, φαντασίας και πολιτισμού, μακριά από τη στενή αντίληψη ενός δύσκολου σχολικού μαθήματος.

«Πολλοί γονείς απορούν στην αρχή όταν ακούν ότι τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα Αρχαία Ελληνικά μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε συνηθίσει να τα αντιμετωπίζουμε ως κάτι δύσκολο και μακρινό. Στην Ελληνική Αγωγή πιστεύουμε σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης: μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την κίνηση, το θέατρο, τους μύθους, τις λέξεις, τις εικόνες και τους ίδιους τους τόπους της ιστορίας μας», αναφέρει η Ευγενία Μανωλίδου, διευθύντρια της Ελληνικής Αγωγής.

Σε μια εποχή όπου τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην επαφή με τον πραγματικό κόσμο, στην παρατήρηση, στη συνεργασία, στην επιχειρηματολογία και στην καλλιέργεια της κρίσης. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέουν, να συγκρίνουν, να διατυπώνουν άποψη, να ακούν τον άλλον και να προσεγγίζουν μεγάλες έννοιες, όπως η δικαιοσύνη, η αρετή, η ελευθερία και η δημοκρατία.

«Στα επόμενα χρόνια το ζητούμενο θα είναι τα παιδιά που μπορούν να σκέπτονται, να κρίνουν, να επιχειρηματολογούν, να συνεργάζονται και να αποφασίζουν. Αυτό προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στην Ελληνική Αγωγή. Λιγότερη παθητική κατανάλωση εικόνων και περισσότερη σκέψη, λόγο, φαντασία, συνεργασία και κρίση», σημειώνει η κ. Μανωλίδου.

Το θερινό πρόγραμμα (summer camp) της Ελληνικής Αγωγής προτείνει ένα καλοκαίρι με ιστορία, μυθολογία, φαντασία και παιδεία. Ένα πρόγραμμα που βοηθά τα παιδιά να αγαπήσουν την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της με τρόπο φυσικό, βιωματικό και χαρούμενο.

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