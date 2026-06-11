Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης: PZL «καρφώθηκε» με τη μύτη στον αεροδιάδρομο - Φωτογραφίες

Snapshot Αεροσκάφος τύπου PZL πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης το μεσημέρι της Πέμπτης 11/6.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε με δύναμη στον διάδρομο και κατέληξε με τη μύτη προς το έδαφος.

Σημειώθηκε άμεση κινητοποίηση έκτακτης ανάγκης και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο πιλότος εξήλθε περπατώντας από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, όταν αεροσκάφος τύπου PZL, επιστρέφοντας από περιπολία, πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, κατά την προσγείωση το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε με δύναμη στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να ανασηκωθεί και να καταλήξει με την μπροστινή του πλευρά προς το έδαφος.

ΕΡΤ

Στο σημείο σήμανε άμεσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του πιλότου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος κατάφερε να βγει περπατώντας από το αεροσκάφος, χωρίς να φέρει σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το αεροσκάφος έχει υποστεί ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης