Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικετρώνονται στην κατάσβεση τςη φωτιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της σε άλλα σκάφη
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε ημερόπλοιο στους Παξούς περίπου στις 13:00 και επεκτάθηκε σε δεύτερο σκάφος.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση και στον περιορισμό της φωτιάς σε άλλα σκάφη.
- Το ημερόπλοιο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες πριν την έναρξη της πυρκαγιάς.
- Στο σημείο βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
- Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις λιμενικές αρχές.
Φωτιά σε ημερόπλοιο σκάφος στους Παξούς εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6).
Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Η φωτιά ξεκίνησε από ημερόπλοιο το οποίο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του.
Στο σημείο βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη.
Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα ενώ θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
Με πληροφορίες από corfutvnews