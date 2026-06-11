Χειροπέδες σε 51χρονο στην Αγία Παρασκευή – Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Newsbomb

Χειροπέδες σε 51χρονο στην Αγία Παρασκευή – Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αγία Παρασκευή, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με τον οδηγό να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τασοπούλου και Βορρά, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 51χρονος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε έλεγχο αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό αλκοόλ 0,82, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 0,25.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 51χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες αρχές.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου, όπου θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

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