Ιωάννινα: Ατύχημα με αγριογούρουνο κοντά στο αεροδρόμιο

Snapshot Στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο χωρίς τραυματισμούς, αλλά με σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα αγριογούρουνα κινούνται ανεμπόδιστα στα όρια της πόλης και έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία.

Η παρουσία αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου αυξάνεται, δημιουργώντας κίνδυνο για οδηγούς και υποδομές.

Δύο φορές πρόσφατα οργανώθηκαν επιχειρήσεις από κυνηγούς για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση αγριόχοιρων από τον χώρο του αεροδρομίου. Snapshot powered by AI

Μόνιμο κίνδυνο για τους οδηγούς αποτελούν τα αγριογούρουνα ακόμη και στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, όμως το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα άγρια ζώα έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία και κινούνται ανεμπόδιστα δίπλα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου οι αγέλες αγριόχοιρων κατά καιρούς αυξάνονται.

Όπως είναι γνωστό χρειάστηκε να στηθούν ολόκληρες επιχειρήσεις από ομάδες κυνηγών δύο φορές το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν αγριογούρουνα που είχαν καταφέρει να τρυπώσουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου!

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