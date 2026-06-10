Άγιος Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του 57χρονου

Snapshot Ο 57χρονος υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αγίου Δημητρίου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

Η σύζυγός του περιγράφει την τραγωδία ως μια άτυχη στιγμή που άφησε τα παιδιά τους μόνα.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα φορτηγάκι επιχείρησε να στρίψει αριστερά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 57χρονου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Συνάδελφοι και γνωστοί άφησαν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας ως ένδειξη τιμής. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η σύζυγος του 57χρονου υπαλλήλου καθαριότητας του δήμου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε τροχαίο δυστύχημα, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

Η κ. Ελένη, μιλώντας στην κάμερα του Star, προέβη σε μια κατάθεση ψυχής λέγοντας: «Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα. Η οικογένειά μου χάθηκε από ένα τροχαίο, από μια άτυχη στιγμή».

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά του, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας βιοπαλαιστής που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο», πρόσθεσε η σύζυγος του αδικοχαμένου Ηλία.

Πώς έγινε το τροχαίο

Η τραγωδία σημειώθηκε στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Από τη μία πλευρά του δρόμου κινούταν ένα βαν και από την άλλη η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 57χρονος Ηλίας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Ο αναβάτης της μηχανής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και σκοτώθηκε, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Ηλίας κατέβαινε τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Ένα φορτηγάκι κινούνταν προς την Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε η σύγκρουση», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.

Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος

Στο σημείο της τραγωδίας, συνάδελφοι και γνωστοί του άτυχου 57χρονου άφησαν λουλούδια, ως ένδειξη τιμής και αποχαιρετισμού, δημιουργώντας μια σιωπηλή εικόνα πένθους στην άσφαλτο.

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