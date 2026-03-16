Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

Snapshot Το προσεχές τρίμηνο Απρίλιος

Ιούνιος 2026 αναμένεται θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα στην Ελλάδα και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.

Υπάρχει μια ήπια τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις στην ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως έντονο και ομοιόμορφο σήμα για βροχερό τρίμηνο.

Οι προβλέψεις βασίζονται σε συνδυασμό πολλών διεθνών μοντέλων, προσφέροντας πιο ισορροπημένη και αντιπροσωπευτική εικόνα για την κλιματική τάση.

Οι εποχικές προγνώσεις αποτυπώνουν γενικές τάσεις και όχι ακριβείς τοπικές ή μηνιαίες εξελίξεις του καιρού.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυριαρχήσει την περίοδο αυτή, χωρίς να αποκλείονται διαστήματα με αξιόλογες βροχές αν ευνοηθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Την εποχική πρόγνωση για τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο.

Όπως αναφέρει, το περασμένο διάστημα διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις μακροπρόθεσμες μηνιαίες και τριμηνιαίες προγνώσεις των κλιματικών μοντέλων, τα οποία δεν κατόρθωσαν να αποτυπώσουν με επάρκεια τις πολύ περισσότερες βροχές που τελικά σημειώθηκαν, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η επισήμανση αυτή είναι αναγκαία, γιατί υπενθυμίζει ότι οι εποχικές προγνώσεις αποτυπώνουν κυρίως μια γενική κλιματική τάση και όχι την ακριβή εξέλιξη του καιρού σε τοπική ή μηνιαία κλίμακα. Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα για την πιθανή πορεία των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων στο επόμενο τρίμηνο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τις εκτιμήσεις του multi-model συστήματος, στο οποίο συμμετέχουν το ECMWF, η Met Office, η Météo-France, η DWD, η NCEP, η ECCC και άλλοι διεθνείς φορείς. Με αυτόν τον συνδυασμό περιορίζεται η επίδραση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους μοντέλου και προκύπτει μια πιο ισορροπημένη και αντιπροσωπευτική εικόνα για την κλιματική τάση του προσεχούς τριμήνου.

Οι εποχικές κλιματικές προβλέψεις του πολυμοντελικού συστήματος του Copernicus (C3S) για το τρίμηνο Απριλίου–Μαΐου–Ιουνίου 2026 δίνουν ένα σαφές βασικό μήνυμα για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την περιοχή μας: το προσεχές τρίμηνο έχει αυξημένες πιθανότητες να κυλήσει θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα, ενώ στο πεδίο των βροχοπτώσεων διαφαίνεται μια πιο ήπια αλλά αξιοσημείωτη τάση για σχετικά αυξημένο υετό στην ανατολική Μεσόγειο.

Η αξία αυτών των προβλέψεων βρίσκεται στο ότι δεν προέρχονται από ένα μόνο προγνωστικό κέντρο, αλλά από τον συνδυασμό πολλών διεθνών συστημάτων, όπως του ECMWF, της Met Office, της Météo-France, της DWD, της NCEP, της ECCC και άλλων φορέων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επιρροή των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους μοντέλου και προκύπτει μια πιο ισορροπημένη εικόνα για την κλιματική τάση του επόμενου τριμήνου.

Με βάση τους χάρτες της θερμοκρασίας, το θερμό σήμα είναι εντυπωσιακά εκτεταμένο σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη έως τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, την Τουρκία και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, κυριαρχούν αποχρώσεις που αντιστοιχούν σε αυξημένη πιθανότητα για θερμοκρασίες πάνω από το ανώτερο τριτημόριο των κλιματικών τιμών. Για την Ελλάδα ειδικότερα, το σήμα είναι αρκετά ισχυρό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η άνοιξη θα κινηθεί σε θερμότερο από το συνηθισμένο πλαίσιο, με αυξημένες πιθανότητες για πρώιμες θερμές εισβολές και για μια πρόγευση καλοκαιριού νωρίτερα από τα κανονικά.

Στον υετό, η εικόνα είναι πιο σύνθετη και σαφώς λιγότερο ξεκάθαρη από ό,τι στη θερμοκρασία. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι εποχικές προγνώσεις βροχής έχουν γενικά μικρότερη αξιοπιστία σε σχέση με τις προγνώσεις θερμοκρασίας. Παρ’ όλα αυτά, οι χάρτες δείχνουν για την Ελλάδα και γενικότερα για τμήματα της ανατολικής Μεσογείου μια ήπια κλίση προς βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να πρόκειται για έντονο και παντού ομοιόμορφο σήμα. Με απλά λόγια, δεν μιλάμε για βεβαιότητα ενός βροχερού τριμήνου, αλλά για μια τάση που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι βροχές να κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε μέσες ανωμαλίες ensemble, οι οποίες υπολογίζονται σε σχέση με το κλίμα του κάθε μοντέλου και στη συνέχεια αναπροσαρμόζονται ώστε όλα τα συστήματα να έχουν συγκρίσιμη διακύμανση. Οι πιθανότητες που παρουσιάζονται στους χάρτες προκύπτουν από τον μέσο όρο των πιθανοτήτων των επιμέρους μοντέλων, με βάση την κατανομή του κλίματος αναφοράς. Πρόκειται, επομένως, για κλιματική εκτίμηση τάσης και όχι για κλασική καθημερινή πρόγνωση, ενώ δεν εφαρμόζεται και έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι χάρτες δεν προδικάζουν με βεβαιότητα την εξέλιξη, αλλά αποτυπώνουν την κατεύθυνση στην οποία συγκλίνουν τα περισσότερα μοντέλα.

Συνολικά, το βασικό συμπέρασμα για τη χώρα μας είναι ότι το τρίμηνο Απριλίου–Μαΐου–Ιουνίου 2026 εμφανίζει ισχυρή πιθανότητα να είναι θερμότερο από τα κανονικά, ενώ οι βροχοπτώσεις φαίνεται να έχουν μια πιο αδύναμη αλλά υπαρκτή τάση να κινηθούν σε κάπως πιο ευνοημένα επίπεδα, κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, όλα δείχνουν πως βαδίζουμε προς μια περίοδο όπου η θερμοκρασία θα έχει τον πρώτο λόγο, χωρίς να αποκλείονται διαστήματα με αξιόλογες βροχές, κυρίως αν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοήσει τη διέλευση διαταραχών από τη Μεσόγειο.

