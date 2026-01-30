Lady Gaga κατά της ICE: «Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο - Εύχομαι οι αρχηγοί να μας ακούν»

Δημόσια τοποθέτηση κατά της Υπηρεσίας ICE των ΗΠΑ έκανε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Τόκιο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και οργή της για τις πρόσφατες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός διέκοψε το live της στο Tokyo Dome για να απευθύνει ένα συγκινητικό μήνυμα στο κοινό, καταδικάζοντας τις επιχειρήσεις της ICE, μετά τους αμφιλεγόμενους θανάτους δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη. «Είναι απάνθρωπο. Η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους - τα παιδιά, τις οικογένειες - σε ολόκληρη την Αμερική που στοχοποιούνται αμείλικτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα στον Τραμπ

Η Gaga αναφέρθηκε σε κοινότητες που ζουν μέσα στον φόβο και την ανασφάλεια, τονίζοντας πως η απώλεια της αίσθησης ασφάλειας «ραγίζει την καρδία όλων μας». Απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση Τραμπ να αλλάξει άμεσα πορεία, ζητώντας «έλεος, λογοδοσία και επιστροφή στην ειρήνη».

«Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε άμεσα πορεία και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους για αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Στη συνέχεια, αφιέρωσε το τραγούδι Come to Mama σε όσους «υποφέρουν, αισθάνονται μόνοι ή έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα».

Lady Gaga condemns ICE in heartfelt speech at the MAYHEM Ball in Tokyo tonight:



"I want to take a second to talk about something that’s extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I'm gonna… pic.twitter.com/UmfXmZIKPy — Gaga Daily (@gagadaily) January 29, 2026

Η παρέμβασή της έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων απέναντι στην πολιτική της ICE. Νωρίτερα, ο επικεφαλής για τα σύνορα της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε αλλαγή στρατηγικής, με οδηγία προς τους πράκτορες να αποφεύγουν την εμπλοκή με διαδηλωτές και να εστιάζουν σε άτομα με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου - μεταξύ των οποίων οι Έντουαρντ Νόρτον, Νάταλι Πόρτμαν και Μπρους Σπρίνγκστιν - έχουν εκφραστεί δημόσια κατά της ICE, με τον Σπρίνγκστιν να κυκλοφορεί και τραγούδι διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Διαβάστε επίσης