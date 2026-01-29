Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έλαβαν οδηγίες να μην έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές

Οι νέες αυτές οδηγίες έρχονται λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να «αποκλιμακώσει την ένταση στη Μινεάπολη»

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έλαβαν οδηγίες να μην έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές

Άτομα συμμετέχουν σε διαδήλωση έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στη Μινεάπολη.

AP
Νέες οδηγίες φέρεται να έλαβαν οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) που έχουν αναπτυχθεί στη πολιτεία της Μινεσότα, να αποφεύγουν τους «ταραξίες» και να μην ξεκινούν διάλογο μαζί τους, σύμφωνα με έγγραφο που επήλθε στην κατοχή του Reuters. Οι νέες αυτές οδηγίες, που προσφέρουν την πιο λεπτομερή εικόνα μέχρι στιγμής για το πώς θα αλλάξουν οι επιχειρήσεις μετά τους δύο θανατηφόρα πυροβολισμούς εναντίον Αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν στη Μινεάπολη, διατάζουν επίσης τους πράκτορες της ICE να στοχεύουν μόνο μετανάστες που έχουν κατηγορηθεί ποινικά ή έχουν εκδοθεί εις βάρος τους καταδίκες.

Μινεσότα - Διαδήλωση

Άτομα συμμετέχουν σε διαδήλωση έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολη.

AP

Αυτό θα σήμαινε διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα ευρείες επιχειρήσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες αμερικανικές πόλεις.

«Μην επικοινωνείτε και μην συνομιλείτε με ταραξίες», ανέφερε ένα email που έστειλε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ICE. «Δεν προσφέρει τίποτα πέρα από το να οξύνει την κατάσταση. Κανείς δεν θα πείσει τον άλλον. Η μόνη επικοινωνία θα πρέπει να είναι η έκδοση εντολών από τους αξιωματικούς».

Μινεσότα - Διαδήλωση

Πράκτορες της ICE έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολη.

AP

Απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είπε: «Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς μπορούν να διεξάγονται οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Καμία οδηγία δεν θα πρέπει να θεωρείται τελική μέχρι να εκδοθεί επίσημα».

Μινεσότα - Διαδήλωση

Άτομα συμμετέχουν σε διαδήλωση έξω από το ξενοδοχείο Graduate by Hilton Minneapolis την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολη.

AP

Οι νέες αυτές οδηγίες έρχονται λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να «αποκλιμακώσει την ένταση στη Μινεάπολη», μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Με βάση τις νέες οδηγίες, οι πράκτορες της ICE θα έχουν μεγάφωνα για να δίνουν εντολές στο κοινό και «θα πρέπει να δηλώνουν τι κάνουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας σύλληψης», όπως αναφέρεται στο email «Προχωράμε στη στοχευμένη επιβολή του νόμου εναντίον αλλοδαπών με ποινικό ιστορικό», κατέληξε το email.

