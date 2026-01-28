Κρίστι Νόεμ: Ζητούν το κεφάλι της για τα γεγονότα στη Μινεάπολη - Ποια είναι η «Homeland Barbie»

Από τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος και τις κορυφαίες οργανώσεις πολιτών, μέχρι τους πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς, αυξάνονται οι πιέσεις προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ να παραιτηθεί, μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη δύο ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για την πολιτική απελάσεων. Σε μια καθοριστική στιγμή της θητείας της, λίγοι σπεύδουν να υπερασπιστούν τη Νόεμ, ενώ οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ απομάκρυνε έξι υπουργούς εσωτερικής ασφάλειας σε τέσσερα χρόνια.

Χθες (27/2), οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Τραμπ να την απολύσει, διαφορετικά θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη το Σαββατοκύριακο, ενώ πιέσεις για την παραίτησή της ασκούν και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Το τελεσίγραφο από τους Δημοκρατικούς ήρθε αφότου η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε τα άρθρα της παραπομπής που κατατέθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα μετά τον θάνατο από πυροβολισμούς της Ρενέ Γκουντ, η οποία, όπως και ο Πρέτι, ήταν Αμερικανίδα πολίτης που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια της βίαιης επιχείρησης επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ AP

«Η χώρα είναι αηδιασμένη από όσα έχει κάνει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις από τη Νέα Υόρκη, Κάθριν Κλαρκ από τη Μασαχουσέτη και Πιτ Αγκιλάρ από την Καλιφόρνια. «Η Κρίστι Νόεμ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως», δήλωσαν, «ειδάλλως θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραπομπής. Μπορούμε να το κάνουμε, με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Και οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν την παραίτησή της

Σε μια ένδειξη αυξανόμενης απογοήτευσης, δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές κάλεσαν επίσης τη Νόεμ να παραιτηθεί. «Αυτό που έκανε στη Μινεσότα θα έπρεπε να την απομακρύνει. Θα έπρεπε να μείνει άνεργη», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα, Τομ Τίλις. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να εξετάσει ποια έχει τοποθετήσει υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε από την πλευρά της η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι, Ρεπουμπλικανή από την Αλάσκα. «Η υπουργός «πρέπει να λογοδοτήσει για το χάος και μέρος της τραγωδίας που έχουμε δει. Πιθανότατα είναι καιρός να παραιτηθεί».

Xάος στους δρόμους της Μινεάπολης AP

Ένας αυξανόμενος αριθμός Δημοκρατικών γερουσιαστών έχει επίσης συμμετάσχει στις εκκλήσεις για την αποπομπή της Νόεμ. Νωρίτερα, ο Τζον Φέτερμαν, μετριοπαθής Δημοκρατικός γερουσιαστής που εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια έγραψε στον Τραμπ στο X κάνοντας «άμεση έκκληση για άμεση απόλυση» της Νόεμ. «Αμερικανοί έχουν πεθάνει. Προδίδει την βασική αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και καταστρέφει την κληρονομιά σας στην ασφάλεια των συνόρων», δήλωσε.

«Μην κάνετε το λάθος που έκανε ο πρόεδρος Μπάιντεν που δεν απέλυσε έναν εξαιρετικά ανίκανο υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Αλεχάντρο Μαγιόρκας, τον οποίο οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν για τον μεγάλο αριθμό διελεύσεων των συνόρων κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ στηρίζει προς το παρόν τη Νόεμ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη Νόεμ σε πολλά σημεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προς το παρόν τουλάχιστον η θέση της δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Όταν ρωτήθηκε χθες από δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για την Αϊόβα αν η Νόεμ πρόκειται να παραιτηθεί, ο Τραμπ είχε μια μονολεκτική απάντηση: «Όχι». Όταν αργότερα ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News αν είχε εμπιστοσύνη στη Νόεμ, ο πρόεδρος απάντησε «Ναι». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Τα σύνορα είναι απόλυτα ασφαλή».

Η Νόεμ φέρεται να ζήτησε μάλιστα μια δίωρη συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο αργά τη Δευτέρα, αφού επικρίθηκε έντονα για τον χειρισμό της τελευταίας θανατηφόρας ένοπλης επίθεσης στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE. Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί από τους κορυφαίους βοηθούς του Τραμπ, πραγματοποιήθηκε καθώς η κυβέρνηση φέρεται να αλλάζει τη στρατηγική της, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται σε όλη τη Μινεάπολη.

Η σκληρή υπερυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Νόεμ υπήρξε το πιο γνωστό πρόσωπο του καθεστώτος επιβολής της μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ. Το αυθάδες στυλ ηγεσίας και τα σχόλιά της μετά τους θανάτους των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, όπου υποστήριξε ότι η Πρέτι «επιτέθηκε» σε αστυνομικούς και παρουσίασε τα γεγονότα που οδήγησαν στον πυροβολισμό του Γκουντ ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας»- φέρεται να προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά, καθώς τα γεγονότα επί τόπου αμφισβήτησαν την εκδοχή της.

Η συμμαχία της με τον αρχηγό της Συνοριακής Περιπολίας Γκρεγκ Μποβίνο, ο οποίος ανακλήθηκε από την επιχείρηση στη Μινεσότα την έχουν απομονώσει στο Καπιτώλιο. Καθώς οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απειλούν να «κλείσουν» την κυβέρνηση , απαιτώντας περιορισμούς στην ατζέντα μαζικών απελάσεων του Τραμπ, το μέλλον της Νόεμ στο υπουργείο μοιάζει αβέβαιο.

Στα τελευταία γεγονότα έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά τη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου για τον θάνατο του Πρέτι, αν και εμφανίστηκε την Κυριακή στο Fox News. Σε εκείνη τη συνέντευξη, επέκρινε τους αξιωματούχους της Μινεσότα, αλλά εξέφρασε επίσης τη συμπόνια της για την οικογένεια του Πρέτι. «Με θλίβει η σκέψη των όσων περνάει η οικογένειά του, αλλά με θλίβει επίσης και αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους αστυνομικούς κάθε μέρα στους δρόμους με τη βία που αντιμετωπίζουν», είπε.

H «Barbie» του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Με το παρατσούκλι «Homeland Barbie», η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει επιδείξεις βίας ενώπιον των καμερών, σε ένα στυλ χαρακτηριστικό των γυναικών στον στενό κύκλο του προέδρου. «Από τις 20 Ιανουαρίου, είναι το πρόσωπο των επιδρομών κατά των μεταναστών στις ΗΠΑ. Η Κρίστι Νόεμ έχει αναλάβει κάθε πτυχή τους: Τη σύλληψη αγροτών στα χωράφια της Καλιφόρνια, τις κρατήσεις στους βάλτους της Φλόριντα, τους Αμερικανούς πολίτες που παγιδεύτηκαν στο δίχτυ των αξιωματικών μετανάστευσης, τα παιδιά που έμειναν μόνα τους μετά τη σύλληψη των γονιών τους σε ένα φανάρι» γράφει η Monde.

Toν περασμένο Μάρτιο πόζαρε μπροστά από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ. Στο βάθος, δεκάδες κρατούμενοι με ξυρισμένα κεφάλια και γυμνό στήθος, φορώντας λευκά σορτς, συνωστίζονταν πίσω από τα κάγκελα σαν βοοειδή. Η Νόεμ είχε έρθει για να δείξει ότι η Αμερική του Τραμπ απελαύνει μόνο επικίνδυνους «εγκληματίες», ανεξάρτητα από τις απόψεις των δικαστών που υποστηρίζουν ότι όποιος συλλαμβάνεται έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την κράτησή του.

Η Νόεμ, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, μιας πολιτείας με 925.000 κατοίκους, εκ των οποίων το 84% είναι λευκοί, ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με 260.000 υπαλλήλους. Εκτός από τη μετανάστευση, το υπουργείο επιβλέπει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία δημόσιων προσώπων, την ασφάλεια των αεροδρομίων και τη διαχείριση της αντιμετώπισης καταστροφών μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Η Κρίστι Λιν Νόεμ (Άρνολντ) γεννήθηκε το 1971 στο Γουότερταουν της Νότιας Ντακότα, από τον Ρόναλντ και την Κορίν Άρνολντ, και μεγάλωσε με την οικογένειά της, σε ράντζο στην κομητεία Χάμλιν. Έχει νορβηγική καταγωγή. Οι γονείς της ήταν αγρότες. Το 1994, όταν ο πατέρας της πέθανε σε ατύχημα σε σιλό σιτηρών, άφησε το πανεπιστήμιο για να επιστρέψει στο οικογενειακό αγρόκτημα. Παντρεύτηκε, το ζευγάρι ανέλαβε το αγρόκτημα και εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τον μικρόσωμο σκύλο της, τον Κρίκετ, τον οποίο δεν μπορούσε να εκπαιδεύσει. Αφηγήθηκε αυτό το επεισόδιο στην αυτοβιογραφία της του 2024, πιστεύοντας ότι θα ενίσχυε την εικόνα της. Πολλοί τρομοκρατήθηκαν ωστόσο, ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Αλλά ο Τραμπ, αφού την αφαίρεσε από τη λίστα υποψηφίων για την αντιπροεδρία, αποφάσισε ότι ήταν κατάλληλη για να υπηρετήσει στο υπουργικό του συμβούλιο.

Αφού έγινε κυβερνήτης το 2018, η Νόεμ υιοθέτησε το στυλ του Τραμπ. Η πανδημία της έδωσε μια εθνική πλατφόρμα. «Ο Covid την έκανε Ρεπουμπλικανή σταρ», έγραψε το Politico. Αρνήθηκε να επιβάλει τις συστάσεις για χρήση μάσκας και lockdown. Γοητευτική με φωτογένεια, έγινε γρήγορα σταρ στο Fox News. «Η Νότια Ντακότα δεν είναι Νέα Υόρκη», υπενθύμιζε στους τηλεθεατές.

Εμφανίστηκε με μοτοσικλέτα στο ετήσιο συλλαλητήριο Sturgis, μαζί με 500.000 μοτοσικλετιστές. Η εκδήλωση συνέβαλε στην εξάπλωση του ιού σε όλη τη Μεσοδυτική Αμερική και πέρα ​​από αυτήν. Όταν ο Τραμπ ήθελε να δει πυροτεχνήματα στους πρόποδες των προεδρικών γλυπτών στο Όρος Ράσμορ στις 3 Ιουλίου 2020, δήλωσε ότι όλοι είχαν το δικαίωμα να διακινδυνεύσουν την υγεία τους και διοργάνωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Σε ένα κόμμα κατά των ελίτ, η Νόεμ καλλιέργησε την εικόνα της ως γυναίκα της Δύσης, όπως ακριβώς έκανε κάποτε η Σάρα Πέιλιν, η πρώην κυβερνήτης της Αλάσκα

«Άλλαξε την εικόνα της το 2024. Καθώς πλησίαζαν οι προεδρικές εκλογές, υιοθέτησε αυτό που οι έχουν ονομάσει «πρόσωπο Mar-a-Lago»: αυτό των γυναικών στην παρέα του Τραμπ, των οποίων η υπερ-θηλυκότητα συναγωνίζεται μόνο την αρρενωπότητα των συναδέλφων τους. Έκτοτε, υποδύεται την αστυνομικό με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με πολυβόλο στο χέρι, και ψεύτικες βλεφαρίδες μήκους Χόλιγουντ. Η πρώην σταρ του Fox News, Μέγκιν Κέλι, την κατηγόρησε ότι «προσπαθεί να ωραιοποιήσει την αποστολή» των αρχών επιβολής του νόμου και ότι επιδιώκει συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας» γράφει η Monde.

Οι αξιωματούχοι του δήμου Kερβιλ στο Τέξας, το οποίο είχε επισκεφθεί μετά τις πλημμύρες , της έδωσαν το παρατσούκλι: Ηomeland Barbie. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τραβήξει την προσοχή του αφεντικού. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας άλλωστε, ο Τραμπ απομάκρυνε έξι υπουργούς εσωτερικής ασφάλειας σε τέσσερα χρόνια, υπενθυμίζουν.

Διαβάστε επίσης