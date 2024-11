Κρίστι Νόεμ: Ποια είναι η σκληροπυρηνική κυβερνήτης που αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ ως την επόμενη υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιλογή. Η Νόεμ θα αναλάβει τον ρόλο,την ώρα που δύο πολιτικοί, γνωστοί για τις σκληρές θέσεις τους στο μεταναστευτικό, οι Στίβεν Μίλερ και Τομ Χόμαν ετοιμάζονται να στελεχώσουν ανώτερα πόστα σηματοδοτώντας τη βούληση του Τραμπ να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του για το θέμα.

Το υπουργείο Εσωτερικών βίωσε αναταραχή την τελευταία φορά που ο Τραμπ ήταν στην εξουσία. Στη συνέχεια, είχε πέντε διαφορετικούς επικεφαλής, μόνο δύο από τους οποίους επιβεβαιώθηκαν από τη Γερουσία. Ο οργανισμός έχει προϋπολογισμό 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.

Η Nόεμ θα αναλάβει τώρα την επίβλεψη μιας μεγάλης υπηρεσίας που επιβλέπει τα πάντα, από τα Τελωνεία και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ μέχρι την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η ίδια ήταν κάποτε στη λίστα με τους πιθανούς υποψηφίους αντιπροέδρους του Τραμπ, αν και η σχέση της με τον ίδιο άλλαξε μετά τη δημοσίευση του βιβλίου της: «No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward». Σε αυτό, αποκάλυψε ότι κάποτε πυροβόλησε και σκότωσε τον 14 μηνών σκυλο της, Κρίκετ επειδή ήταν «ανεπίδεκτος εκπαίδευσης». Η Νόεμ υποστήριξε αργότερα ότι αυτά τα ανέκδοτα είχαν σκοπό να δείξουν πόσο ικανή είναι να εκτελέσει ακόμη και «δύσκολα» καθήκοντα στη ζωή όταν είναι απαραίτητο.

Λάτρης της οπλοκατοχής -μάλιστα είχε προκαλέσει σάλο πέρυσι δηλώνοντας ότι η δίχρονη τότε εγγονή της ήταν ήδη κάτοχος αρκετών όπλων- η 52χρονη Νόεμ θα αναλάβει τα ηνία του κρίσιμου υπουργείου με στόχο να προωθήσει την εγχώρια ατζέντας του Τραμπ