Κρίστι Νόεμ: Ζητά ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «γεμίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας της κυβέρνησης, Κρίστι Νόεμ προανήγγειλε μια εξαιρετικά αυστηρή ταξιδιωτική απαγόρευση σε «κάθε χώρα που πλημμυρίζει τις ΗΠΑ με δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στις παροχές»

Κρίστι Νόεμ: Ζητά ταξιδιωτική απαγόρευση σε χώρες που «γεμίζουν τις ΗΠΑ με δολοφόνους και βδέλλες»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Κρίστι Νόεμ αποκάλυψε σχέδια για «πλήρη ταξιδιωτική απαγόρευση» σε χώρες που στέλνουν «δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στις κοινωνικές παροχές» στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.Η Νόεμ δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες θα απαγορευτεί η είσοδος, αλλά έκανε την ανακοίνωση μετά από την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

«Μόλις συναντήθηκα με τον πρόεδρο. Συνιστώ πλήρη απαγόρευση ταξιδιών σε κάθε καταραμένη χώρα που έχει πλημμυρίσει το έθνος μας με δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στα κοινωνικά δίκτυα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι πρόγονοί μας έχτισαν αυτό το έθνος με αίμα, ιδρώτα και ακλόνητη αγάπη για την ελευθερία, όχι για να σφάξουν οι ξένοι εισβολείς τους ήρωές μας, να ρουφήξουν τα χρήματα των φορολογουμένων μας που κερδίσαμε με κόπο ή να αρπάξουν τα οφέλη που οφείλονται στους Αμερικανούς. Δεν τους θέλουμε. Ούτε έναν τους»

Ο Τραμπ κοινοποίησε την ανάρτηση της Νόεμ στη δική του σελίδα Truth Social σε μια προφανή κίνηση επιδοκιμασίας. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει προηγουμένως την αναστολή κάθε είδους μετανάστευσης από το Αφγανιστάν , συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για το καθεστώς του πρόσφυγα, μετά την επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας την Τετάρτη. Έχει επίσης δεσμευτεί να «παύσει οριστικά τη μετανάστευση» από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου και έχει ανακοινώσει ότι οι υποθέσεις των μεταναστών που προέρχονται από 19 χώρες που καλύπτονται από την ταξιδιωτική του απαγόρευση θα επανεξεταστούν. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Σομαλία, η Αϊτή, το Σουδάν, η Υεμένη, η Λιβύη και η Βενεζουέλα.

Ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ κατονομάστηκε ως ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης στον σταθμό του μετρό Φάραγκουτ Γουέστ στο κέντρο της Ουάσινγκτον. Ο πατέρας πέντε παιδιών αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, αφότου η Σάρα Μπέκστρομ, ένα 20χρονο μέλος της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, υπέκυψε στα τραύματά της την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο συνάδελφός της Άντριου Γουλφ, 24 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στην ενέδρα και εξακολουθεί να αγωνίζεται για τη ζωή του.

Φέρεται να ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της χαοτικής αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλώς ήρθατε στους Συμμάχους» του Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν πηγές στην εφημερίδα The New York Post. Η επιχείρηση είχε ως στόχο την επανεγκατάσταση ευάλωτων Αφγανών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βοήθησαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Μπάιντεν υπερασπίστηκε επί μακρόν την καταστροφική αποχώρηση, η οποία κόστισε τη ζωή σε 13 Αμερικανούς και αποδυνάμωσε την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ αφγανική κυβέρνηση εναντίον των Ταλιμπάν, επιτρέποντας τελικά στην τρομοκρατική ομάδα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε ότι «το κτήνος» που πυροβόλησε τους στρατιώτες «θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα». Ο ύποπτος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει 2.300 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να καταπολεμήσει την αχαλίνωτη εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα της χώρας. Διέταξε την ανάπτυξη επιπλέον 500 στρατιωτών μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή, άθλια πράξη, που στοχεύει τους καλύτερους της Αμερικής».

Μετά τους πυροβολισμούς, ο πρόεδρος έγραψε στο Truth Social: «Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου». «Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι σχετίζονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!»

