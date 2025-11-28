Τραμπ: Παγώνει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου», μια ημέρα αφότου δύο μέλη της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον σε μια επίθεση που έχει γίνει πολιτικό σημείο ανάφλεξης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκινούσε με ευχές για την Ημέρα των Ευχαριστιών ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς τους μη πολίτες» και θα απομακρύνει «όποιον δεν αποτελεί καθαρό περιουσιακό στοιχείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Δεν είναι σαφές πώς ο πρόεδρος θα εφαρμόσει μια τέτοια «παύση» στη μετανάστευση. Προηγούμενες απαγορεύσεις που εκδόθηκαν από την κυβέρνησή του έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις στα δικαστήρια και στο Κογκρέσο.

Νωρίτερα το βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της Σάρα Μπέκστρομ , μίας εκ των δύο μελών της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν στην επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Οι αρχές υποψιάζονται ότι η ένοπλη επίθεση διαπράχθηκε από τον Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, έναν Αφγανό υπήκοο που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος της εποχής Μπάιντεν, το οποίο απομάκρυνε και επανεγκατέστησε δεκάδες χιλιάδες από το Αφγανιστάν μετά την χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα.

Του χορηγήθηκε άσυλο τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε το Reuters, και την Πέμπτη η CIA επιβεβαίωσε ότι συνεργάστηκε με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Ο Λακανουάλ τραυματίστηκε στην επίθεση και παραμένει υπό κράτηση. Ένα δεύτερο μέλος της εθνοφρουράς, ο Άντριου Γουλφ, 24 ετών, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, σύμφωνα με τον πρόεδρο.

Η ανάρτηση του προέδρου φάνηκε να σηματοδοτεί μια νέα αυστηροποίηση των αντιμεταναστευτικών πολιτικών της δεύτερης θητείας του, η οποία σημαδεύτηκε από μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων. Στο μήνυμά του ο Τραμπ επιτέθηκε στους μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στις σομαλικές κοινότητες στη Μινεσότα, αφού την περασμένη εβδομάδα υποσχέθηκε να τερματίσει το προσωρινό καθεστώς προστασίας για τους Σομαλούς στην πολιτεία. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον «μας υπενθυμίζουν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας από το να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων που εισέρχονται και παραμένουν στη χώρα μας».

Στις 24 ώρες μετά τους πυροβολισμούς, ο πρόεδρος και τα μέλη της κυβέρνησής του ανακοίνωσαν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης . Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε ότι η επεξεργασία των αιτημάτων μετανάστευσης που αφορούν Αφγανούς υπηκόους ανεστάλη επ' αόριστον.

Αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επεκτείνει την εν λόγω διαδικασία ώστε να συμπεριλάβει την αναθεώρηση όλων των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε εάν εξετάζει όλες τις υποθέσεις ασύλου μόνο από το Αφγανιστάν ή και από άλλες χώρες. Ο διευθυντής της USCIS, Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε ότι διέταξε επίσης μια «πλήρη, αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που εγείρει ανησυχία», κατόπιν αιτήματος του Τραμπ.

Η δήλωση του Έντλοου δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θεωρούνταν χώρες ανησυχίας. Η USCIS επεσήμανε την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε ο Τραμπ τον Ιούνιο σε πολίτες 19 χωρών , μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, το Μπουρούντι, το Λάος, το Τόγκο, τη Βενεζουέλα, τη Σιέρα Λεόνε και το Τουρκμενιστάν.

Μια ταξιδιωτική απαγόρευση που εκδόθηκε το 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ επικρίθηκε ευρέως και αντιμετώπισε νομική και λαϊκή αντίσταση όταν ο Τραμπ προσπάθησε να την επιβάλει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η πολιτική αναδιαμορφώθηκε από τον Λευκό Οίκο μετά από παρατεταμένες δικαστικές διαμάχες, αλλά ανακλήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν το 2021.

Στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ουάσινγκτον από τον Αύγουστο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για εγκληματικότητα» και διέταξε την παρουσία τους για να υποστηρίξουν τις ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έστελνε 500 επιπλέον στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον. Μια ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την περασμένη εβδομάδα τον τερματισμό της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς, αλλά επίσης ανέστειλε την εντολή της για 21 ημέρες, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνος είτε για να αποσύρει τα στρατεύματα είτε για να ασκήσει έφεση.

