Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

Την τελευταία της πνοή άφησε η Σάρα Μπέκστρομ, μία από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια, μία από τους στρατιώτες για τους οποίους μιλάμε, ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, εξαιρετικός άνθρωπος… μόλις έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της.