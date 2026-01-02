Πούμα επιτέθηκε και σκότωσε πεζοπόρο στο Κολοράντο - Πρώτη επίθεση μετά από 25 χρόνια

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε μια υποψία επίθεσης από πούμα ενώ έκανε πεζοπορία μόνη της στα βουνά του βόρειου Κολοράντο την Πέμπτη, σε αυτό που θα ήταν η πρώτη θανατηφόρα επίθεση από ένα από τα αρπακτικά ζώα στην πολιτεία σε περισσότερα από 25 χρόνια, σύμφωνα με τις αρχές.

Αργότερα την ίδια μέρα, αξιωματικοί της υπηρεσίας προστασίας της άγριας ζωής εντόπισαν δύο πούμα στην περιοχή και τα σκότωσαν, σύμφωνα με την Kara Van Hoose της υπηρεσίας Colorado Parks and Wildlife.

Λίγο πριν το μεσημέρι, δύο πεζοπόροι συνάντησαν ένα πούμα κοντά στο σώμα της γυναίκας σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του μονοπατιού Crosier Mountain, το οποίο βρίσκεται σε ένα εθνικό δάσος.

Οι πεζοπόροι πέταξαν πέτρες στο ζώο για να το τρομάξουν και να το απομακρύνουν από την περιοχή, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τη γυναίκα, δήλωσε η Van Hoose.

Ένας από τους πεζοπόρους ήταν γιατρός, ο οποίος εξέτασε το θύμα και δεν βρήκε σφυγμό, πρόσθεσε.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα τραύματα της γυναίκας και την αιτία θανάτου δεν δόθηκαν αμέσως στη δημοσιότητα.

Οι θεάσεις πούμας είναι συχνές στην δασώδη περιοχή όπου συνέβη η υποψία επίθεσης, αλλά δεν έχουν καταγραφεί πρόσφατα επιθέσεις σε ανθρώπους.

Οι επιθέσεις από πούμα είναι σπάνιες και η τελευταία υποψία για θανατηφόρα επίθεση στο Κολοράντο ήταν το 1999, όταν σκοτώθηκε ένα 3χρονο παιδί. Δύο χρόνια πριν, ένα 10χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ένα λιοντάρι και σύρθηκε μακριά ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στο Εθνικό Πάρκο Rocky Mountain.



Πέρυσι στη Βόρεια Καλιφόρνια, δύο αδέλφια καταδιώχθηκαν και στη συνέχεια δέχθηκαν επίθεση από ένα λιοντάρι που προσπάθησαν να αποκρούσουν. Το ένα από τα αδέλφια σκοτώθηκε.



Τα ζώα, γνωστά και ως κουγκαρ, κατουμάουντ και με άλλα ονόματα, μπορούν να ζυγίζουν 60 κιλά) και να φτάνουν σε μήκος τα 1,8 μέτρα. Τρέφονται κυρίως με ελάφια.

Στο Κολοράντο υπάρχουν περίπου 3.800-4.400 ζώα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως μεγάλα θηράματα στην πολιτεία και μπορούν να κυνηγηθούν.