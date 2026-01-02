Τραγωδία στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα

Τρομακτικές είναι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο που που έγινε σήμερα τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1), στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Η σύγκρουση πιθανότατα ήταν σφοδρή καθώς όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η μάντρα έσπασε και το όχημα αναποδογύρισε.

Πέντε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 2 οχήματα, τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τα λόγια είναι φτωχά στο δράμα» αναφέρει ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Γιάννης Αϊδινιώτης σε ανάρτησή του για το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: irafina.gr