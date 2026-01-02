Το μπαρ Le Constellation επέτρεπε την είσοδο σε ανηλίκους, ισχυρίζεται ιδιοκτήτρια καταστήματος

Η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος που βρίσκεται 150 μέτρα μακριά από το μπαρ Le Constellation δήλωσε στο Sky News ότι το κατάστημα ήταν γνωστό ως το μόνο στην περιοχή που επέτρεπε την είσοδο σε ανηλίκους.

Η γυναίκα, που έδωσε το όνομά της ως Celine, είπε επίσης ότι το μπαρ είχε μόνο μία έξοδο κινδύνου.

Το Skynews αναφέρει ότι δεν έχουμε ακόμη νέα από τους ιδιοκτήτες του μπαρ, ένα γαλλικό ζευγάρι με τα ονόματα Jacques και Jessica Moretti, οι οποίοι, όπως φαίνεται, δεν τραυματίστηκαν στη φωτιά.

Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη σε σχέση με το περιστατικό, όπως δήλωσαν οι ελβετικές αρχές σε συνέντευξη Τύπου χθες.

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation;

Πίσω από το κατάστημα βρίσκεται ένα ζευγάρι από την Κορσική , η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι, οι οποίοι ανέλαβαν το κτίριο το 2015, επενδύοντας 20.000 φράγκα για να το μετατρέψουν σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την Τζέσικα ως διευθύντρια. Σύμφωνα με γαλλικές ιστοσελίδες και επιβεβαιωμένα από την εφημερίδα Corse-Matin, και οι δύο είναι ζωντανοί. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μόνο η Τζέσικα βρισκόταν στο κατάστημα και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της , ενώ ο Ζακ βρισκόταν σε μια από τις άλλες επιχειρήσεις τους. Οι Μορέτι διατηρούν επίσης το Senso, ένα μπαρ-εστιατόριο που ειδικεύεται σε χάμπουργκερ, και το Le Vieux-Chalet στη Λανς. Ένα μέλος του προσωπικού δήλωσε ότι ήταν «εντελώς σοκαρισμένοι» και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους υπαλλήλους που πέθαναν στην πυρκαγιά.

? INFO - #Suisse : #LeConstellation, bar ravagé par l'incendie meurtrier de Crans-Montana le 1er janvier 2026, avait été ouvert en décembre 2015 par Jacques #Moretti et son épouse Jessica (?) figures de l'hôtellerie suisse. L'établissement accueillait des jeunes de moins de 18… pic.twitter.com/8xRGHZFbcq — FranceNews24 (@FranceNews24) January 2, 2026

