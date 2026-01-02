Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η 15χρονη Αλίκη που αγνοείται από τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ στις Άλπεις

Αγωνία για την τύχη της 15χρονης Ελληνίδας, Αλίκης Καλλέργη, η οποία είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Το κορίτσι διαμένει μόνιμα στην Ελβετία ενώ οι συγγενείς της την αναζητούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυστυχώς, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής.