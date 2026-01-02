Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η 15χρονη Αλίκη που αγνοείται από τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ στις Άλπεις
Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αγωνία για την τύχη της 15χρονης Ελληνίδας, Αλίκης Καλλέργη, η οποία είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.
Το κορίτσι διαμένει μόνιμα στην Ελβετία ενώ οι συγγενείς της την αναζητούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυστυχώς, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο
12:19 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά
11:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν - Πόσο θα διαρκέσουν
11:43 ∙ WHAT THE FACT