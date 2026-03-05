Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαρτίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αντιπυραυλική ασπίδα στο πορτοφόλι μας

Ελεύθερος Τύπος: Η επέκταση του πολέμου και η Κύπρος

Η Καθημερινή: Σε επιφυλακή για ροές από το Ιράν

Τα Νέα: Κύπρος, Τουρκία και μετά;

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» σε καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την τσέπη των καταναλωτών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι επικίνδυνοι, αρκετά τα 47 χρόνια τυραννίας» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

06:50LIFESTYLE

Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με τοπικές βροχές η Πέμπτη – Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι τα μέσα του μήνα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι έχει καταστρέψει σχεδόν 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

04:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο – Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα

02:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κογκρέσο: Απομάκρυναν σηκωτό βετεράνο πεζοναύτη μετά από διαμαρτυρία για τον πόλεμο με το Ιράν

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

06:47ΚΟΣΜΟΣ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

03:12ΚΑΙΡΟΣ

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Το drone που στόχευσε τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς φτάσαμε από τον Σάχη στο Χομενεϊ: «Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι καρκίνος για την Περσία - Χωρίς εξωτερική παρέμβαση δεν πέφτει»

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της παραπληροφόρησης: Ποιες εικόνες είναι ψεύτικες και ποιες αληθινές από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

