Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος το πρώτο θύμα της πύρινη κόλασης - Δύσκολη αναγνώριση νεκρών- ζωντανών

Σε κρίσιμη κατάσταση άλλα 80 με 100 άτομα - Αδύνατη μέχρι στιγμής η ταυτοποίηση αρκετών επιζώντων λόγω των τραυμάτων τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των 47 νεκρών του μπαρ στο χιονοδρομικό του Κραν Μοντανά, κατονομάστηκε το πρώτο απο τα θύματα της φονική πυρκαγιάς ως ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας Ιταλός έφηβος παίκτης γκολφ.

Ο 17χρονος ονομάστηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία δήλωσε ότι θρηνεί τον θάνατο ενός «νέου αθλητή που ενσάρκωσε πάθος και αυθεντικές αξίες. Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ο Εμανουέλε, από τη Γένοβα, ήταν ένας πολύ καλός νεαρός παίκτης γκολφ και μέλος του Rapallo Golf Club. Ο πατέρας του είχε δηλώσει προηγουμένως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αγνοούνταν.

Την ίδια ώρα έως και 100 άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία, όπου μεταφέρθηκαν, κάποιοι από τους οποίους επίσης δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους.

Ασθενοφόρα και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις

Ελβετοί ερευνητές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, η οποία άφησε περίπου 47 νεκρούς και άλλους 115 τραυματίες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Ο δημοτικός σύμβουλος της Βαλέ, Στεφάν Γκάνζερ, εκτιμά ότι «80 έως 100 άτομα βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης έκτακτης ανάγκης» από αυτά τα 115.

«Από τους εκατό περίπου ανθρώπους που νοσηλεύονται, πολλοί δεν έχουν αναγνωριστεί», πρόσθεσε ο Γκάνζερ.

