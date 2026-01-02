Κραν Μοντανά: Μία «αναμενόμενη καταστροφή» η φονική φωτιά στο μπαρ - Οι ευθύνες των ιδιοκτητών

Σοβαρά ερωτήματα για τις προϋποθέσεις ασφάλειας του μπαρ, καθώς αποκαλύπτεται μια σειρά παραβάσεων 

Κραν Μοντανά: Μία «αναμενόμενη καταστροφή» η φονική φωτιά στο μπαρ - Οι ευθύνες των ιδιοκτητών
Μία από τις χειρότερες τραγωδίες της βιώνει η Ελβετία, όταν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς μία τεράστια πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation Bar στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, έγινε παγίδα θανάτου για δεκάδες ανθρώπους, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό 47 νεκρούς και 115 τραυματίες.

cran-montana.jpg

Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν προμηνύματα της τραγωδίας, καθώς το μπαρ δεν είχε υψηλή βαθμολογία ασφάλειας, ενώ οι ιδιοκτήτες του αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, άνοιξαν το μπαρ με το όνομα Le Constellation στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana τον Δεκέμβριο του 2015, αφότου ερωτεύτηκαν την περιοχή όταν την επισκέφτηκαν για μια εβδομάδα διακοπών το 2011.

Το μπαρ με βεράντα στον επάνω όροφο και κλαμπ στο υπόγειο, με DJs και ζωντανή μουσική, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης με πελατεία κυρίως νέων και εύπορων οπαδών των χειμερινών σπορ και ντόπιων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Crans-Montana, το μπαρ προσέφερε έναν «κομψό χώρο» και μια «εορταστική ατμόσφαιρα» με διαδικτυακές περιγραφές να το χαρακτηρίζουν ως το «μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς» και δημοφιλές σε ένα διεθνές κοινό.

Είναι επίσης κατανοητό ότι είναι ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επιτρέπει την είσοδο σε γλεντζέδες ηλικίας 16 ετών και άνω, αντί να είναι απαραίτητο να είναι 18 ετών.

Η επιτυχία του μπαρ επέτρεψε στο ζευγάρι να ανοίξει άλλα δυο εστιατόρια στην περιοχή, αποκτώντας τη φήμη ενός εργατικού και επιτυχημένου διδύμου.

Ωστόσο, οι ερευνητές της πυροσβεστικής που διερευνούν την αιτία της τραγωδίας λέγεται ότι διερευνούν τώρα εάν το υπόγειο, το οποίο είχε μόνο μία σχετικά στενή σκάλα, ήταν ουσιαστικά «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί».

Switzerland Bar Fire

Πολλοί από τους νεκρούς πιστεύεται ότι ποδοπατήθηκαν από τον συνωστισμό και τον πανικό που επικράτησε, προσπαθώντας να φτάσουν στη μοναδική έξοδο, καθώς η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα στον κατάμεστο κλειστό χώρο.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα μέσα στο υπόγειο, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το φερόμενο μονωτικό υλικό αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πώς η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί υλικό στην οροφή, προτού οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα καθώς οι πανικόβλητοι γλεντζέδες αγωνίζονταν να ξεφύγουν.

le-constellation-bar1.jpg

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα μια «flashover», η οποία οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, με αποτέλεσμα όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες σε ένα δωμάτιο να αναφλεγούν ακαριαία.

Αναπόφευκτα θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σκόπιμο ήταν για τον χώρο να χρησιμοποιήσει βεγγαλικά ως σκηνικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια θεατρική παράσταση σερβιρίσματος ποτών.

Οι αναφορές έχουν επίσης επισημάνει ότι ο σύλλογος έλαβε βαθμολογία ασφάλειας μόλις 6,5 στα δέκα στον ιστότοπο Wheree, αν και δεν είναι σαφές πώς υπολογίστηκε η βαθμολογία από τις κριτικές της επιχείρησης.

Η Mορέτι βρισκόταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και λέγεται ότι υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους. Το ζευγάρι λέγεται ότι είναι «απόλυτα σοκαρισμένο», σύμφωνα με πηγές.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του μπαρ στο Instagram και το Facebook είχαν διαγραφεί νωρίς σήμερα, ακόμη και ενώ τα θύματα της πυρκαγιάς εξακολουθούσαν να ανασύρονται από τα συντρίμμια του.

Ενώ ο Μορέτι δεν φαίνεται να έχει ορατή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του έχει σελίδες στο Instagram καθώς και στο Facebook και έναν λογαριασμό στο LinkedIn που την περιγράφει ως ιδιοκτήτρια και των τριών επιχειρήσεων τους.

