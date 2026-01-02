Μαρτυρία μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σώθηκα από την κόλαση»

Η γιορτή για την έλευση του 2026 μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει ζήσει ποτέ το ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε δημοφιλές μπαρ γεμάτο κόσμο άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς, πάνω από εκατό τραυματίες και μια πόλη βυθισμένη στο σοκ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στο μπαρ Le Constellation, την ώρα που εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, στην πιο πολυσύχναστη περίοδο της χρονιάς για τα αλπικά χιονοδρομικά κέντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι με σοβαρά εγκαύματα.

«Είδα ανθρώπους να καίγονται από το κεφάλι μέχρι τα πόδια»

Ένας 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, περιέγραψε στο BBC τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Βρισκόταν κοντά στο μπαρ όταν άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά είδε πυκνό καπνό να ξεχύνεται.

«Νόμιζα ότι ο μικρός μου αδελφός ήταν μέσα, οπότε έτρεξα και προσπάθησα να σπάσω το τζάμι για να βοηθήσω τον κόσμο να βγει. Μετά μπήκα κι εγώ», είπε. Καθώς οι περισσότεροι προσπαθούσαν να διαφύγουν, εκείνος έκανε το αντίθετο, μπαίνοντας στο φλεγόμενο κτίριο για να τον βρει.

Όσα αντίκρισε τον σημάδεψαν. «Είδα ανθρώπους να καίγονται… ανθρώπους καμένους από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, χωρίς ρούχα πια. Ήταν σοκαριστικό». Ο αδελφός του τελικά βγήκε σώος.

«Ερχόμουν σε αυτό το μπαρ κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Τη μέρα που δεν πήγα, κάηκε», είπε με πικρία.

Στα πρώτα λεπτά μετά την έκρηξη προσπάθησε να βοηθήσει όπως μπορούσε, δίνοντας νερό και ρούχα στους τραυματίες, μέχρι να αναλάβουν πλήρως την κατάσταση οι πυροσβέστες και οι διασώστες.

Η φωτιά που απλώθηκε σε δευτερόλεπτα

Το Le Constellation είναι ένας μεγάλος χώρος, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 300 ατόμων σε δύο ορόφους και σε εξωτερική βεράντα. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Δύο Γαλλίδες, η Έμμα και η Αλμπάν, που ήταν στο εσωτερικό του μπαρ, δήλωσαν στο γαλλικό BFMTV ότι πιστεύουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν μια σερβιτόρα τοποθέτησε «κεράκια γενεθλίων» πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλη η οροφή πήρε φωτιά. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπαν, περιγράφοντας πώς οι φλόγες ανέβαιναν αστραπιαία.

Η εκκένωση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. «Η έξοδος από την αίθουσα ήταν στενή και οι σκάλες προς τα έξω ακόμη πιο στενές», ανέφεραν. «Ήμασταν πολύ τυχερές. Περίπου 200 άνθρωποι προσπαθούσαν να βγουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από πολύ στενά σκαλιά».

«Ένας τοίχος θερμότητας»

Ένας ακόμη έφηβος που μίλησε στο BBC περιέγραψε πώς αναγκάστηκε να κρυφτεί για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά σε έναν «τοίχο θερμότητας», πριν καταφέρει να ανέβει τις σκάλες. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βγει, προσπάθησε να σπάσει ένα παράθυρο χρησιμοποιώντας ένα τραπέζι. Τελικά, μόνο όταν έσπασε το τζάμι με το πόδι του, κατάφερε να σωθεί.

Το σύστημα υγείας υπό πίεση

Η μονάδα εντατικής θεραπείας του κοντινότερου νοσοκομείου γέμισε πολύ γρήγορα και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία, ακόμη και στο Μιλάνο της γειτονικής Ιταλίας, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Μάρτυρες εκτός του μπαρ περιγράφουν σκηνές χάους

Ο Όλεχ Πάσκα, που βρισκόταν στο Κραν Μοντανά με τη σύζυγο και το παιδί του, είπε στο BBC ότι είχαν μόλις γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, μόλις 50 μέτρα από το μπαρ, όταν άκουσαν μια σειρά από εκρήξεις.

«Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα», είπε. Άκουσαν κάποιον να κλαίει έξω, αλλά θεώρησαν πως επρόκειτο για καβγά. Μόνο όταν άρχισαν να φτάνουν ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά, με διαφορετικούς ήχους σειρήνων, κατάλαβαν ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Η Ντανιέλα, από το Μιλάνο, που έχει εξοχική κατοικία σε παράλληλο δρόμο από το μπαρ, είδε και εκείνη τον τρόμο να ξεδιπλώνεται μπροστά της. Καθώς επέστρεφε με τον σύζυγό της από δείπνο, άρχισε να μυρίζει καπνό και είδε ένα μπουφάν εντελώς καμένο στο έδαφος.

«Ο κόσμος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, φωνάζοντας και κλαίγοντας. Είδα ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία», είπε. «Ένας νεαρός μου είπε ότι είδε την κόλαση, πράγματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Και μετά απλώς πάγωσα».

Όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά τους, «ακούγαμε τις κραυγές όλη νύχτα. Ήταν τρομερό».

«Απλώς φώναζαν»

Ένας φοιτητής, που επίσης δεν θέλησε να κατονομαστεί, έφτασε στο μπαρ με έναν φίλο του τη στιγμή που «ο κόσμος έτρεχε έξω, καμένος και γεμάτος καπνό». Θέλοντας να βοηθήσει, έτρεξε σε κοντινό εστιατόριο, όπου ο ιδιοκτήτης είχε βάλει μέσα τραυματίες για να τους δώσει νερό μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

«Πονάω παντού», του είπε ένας από αυτούς. «Κάποιοι απλώς φώναζαν. Μόνο φώναζαν. Άλλοι δεν μιλούσαν καθόλου, ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα».

Αναμονή και αγωνία για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Την Πέμπτη, ένα πέπλο σοκ σκέπαζε το Κραν Μοντανά. Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων.

Φίλοι και συγγενείς περιμένουν με αγωνία νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Ένας Ιταλός άνδρας είπε ότι ένας φίλος του «έχει καεί σε όλο του το σώμα», ενώ ένας άλλος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στη Ζυρίχη. Για έναν τρίτο φίλο τους, μέχρι το πρωί δεν υπήρχε καμία είδηση.

«Δεν κοιμηθήκαμε όλη νύχτα, σχεδόν δεν φάγαμε τίποτα», είπε. Η Πρωτοχρονιά που θα έπρεπε να σηματοδοτεί μια νέα αρχή, άφησε πίσω της στάχτη, σιωπή και δεκάδες ζωές που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.

