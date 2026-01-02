Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

Στις επάλξεις βρέθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές την Πρωτοχρονιά, δίνοντας την πρώτη μάχη του 2026. Τι έδειξαν, όμως, τα ραβασάκια της Nielsen;

Χαρακτηριστικά, στον ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Σήμερα» κατέγραψε 27% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», που πήραν το lead in, σημείωσαν 22% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που συνεχίστηκε, βρέθηκε στο 11,4% του συνόλου και στο 7,7% των τηλεθεατών 18-54.

Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 13,9% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 13,7% του συνόλου και στο 8% του δυναμικού κοινού.

Στα υπόλοιπα κανάλια πρωταγωνίστησαν ταινίες και επαναλήψεις σειρών. Χαρακτηριστικά, η επανάληψη της κωμωδίας «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» στον ALPHA συγκέντρωσε 5% και 6,4%.

Να σημειωθεί ότι το πρωινό πρόγραμμα της TV θα επιστρέψει στην κανονική του ροή από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με τις μάχες να αποκτούν ξανά ενδιαφέρον.