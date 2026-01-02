Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

Ο πλανήτης παρακολουθεί συγκλονισμένος την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν στο κλαμπ «Le Constellation» η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αβλεψία σερβιτόρων στοίχισε (μέχρι τώρα) 47 ζωές.

Όμως αυτό το κυριολεκτικά ανόητο εφέ είναι παράδοση σε χιλιάδες κλαμπ ανά τον κόσμο. Βεγγαλικά δεμένα είτε σε μπουκάλια είτε πάνω σε τούρτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να προκαλέσουν στιγμές χαράς σε απόλυτο πανικό και ανείπωτες τραγωδίες.

Στις, 24 Νοεμβρίου του 2024, παραλίγο και η χώρα μας να ζούσε μια παρόμοια τραγωδία από τη γελοιοδέστατη και πέρα για πέρα ανεύθυνη χρήση βεγγαλικών σε κλαμπ.

Σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι ξέσπασε φωτιά στον στολισμό της οροφής από βεγγαλικό που υπήρχε πάνω σε τούρτα.

Συγκεκριμένα, ένας σερβιτόρος μετέφερε μία τούρτα προς μία παρέα, όταν ένα από τα βεγγαλικά προκάλεσε φωτιά σε στολισμό που υπήρχε στην οροφή.

Άμεσα η φωτιά πήρε διαστάσεις, με τους θαμώνες να αναζητούν τρόπο διαφυγής.

Ο κόσμος που βρισκόταν μέσα στο μπαρ, όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, φώναζε και αναζήτησε τρόπο διαφυγής, με ορισμένους να σπάνε τις τζαμαρίες για να μπορέσουν να βγουν έξω.

«Έβλεπα το πλαστικό να πέφτει»

Χαρακτηριστική η συγκλονιστική μαρτυρία από το περιστατικό με το μπαρ που έπιασε φωτιά από τούρτα γενεθλίων στο Παγκράτι, από θαμώνα

Η κοπέλα που βρισκόταν μέσα την ώρα του περιστατικού περιέγραψε πως επικρατούσε πανικός.

«Αυτός επειδή ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Γενικά γινόταν χαμός μέσα στο μαγαζί. Δε χωρούσες να περάσεις. Προσπάθησε κάπως να χωθεί και έτσι ανέβασε την τούρτα πιο ψηλά. Με το χέρι του την ώρα που το ανεβάζει παίρνει φωτιά ένα λουλούδι που κρεμόταν. Με το που το βλέπω πάω στην πόρτα, τώρα αυτό δύο δευτερόλεπτα; Ήμουν η πρώτη που άνοιξε την πόρτα», ανέφερε αρχικά η κοπέλα για τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς.

Η κοπέλα συνέχισε περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν: «Γυρνάω να φωνάξω τη φίλη μου να έρθει έξω και είχε πιάσει όλη η οροφή φωτιά. Έβλεπα αυτό το πράγμα το πλαστικό να πέφτει πάνω σε άτομα. Τους έκαιγε. Όλοι μου έλεγαν έχω καεί γιατί αισθάνομαι κάψιμο. Νομίζω μιας κοπέλας άρπαξε και το μαλλί».

Αναφορικά με τις εξόδους που είχε το μαγαζί δήλωσε: «Μία έξοδο (κινδύνου) είχε και γινόταν της τρελής, από πίσω έσπαγαν τζάμια όλοι. Στην τουαλέτα δεν είχαν καταλάβει και άκουγαν φωνές».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της περιέγραψε πως είδε με αίματα μία κοπέλα η οποία πατήθηκε ενώ τόνισε πως πλέον όταν θα πηγαίνει σε μαγαζιά θα κάθεται δίπλα στην έξοδο.

«Ο υπάλληλος δεν έφταιγε. Του είπαν βάλε την τούρτα μέσα, βάλε και τα βεγγαλικά έτσι όπως τα έχουν φέρει», είπε και ανέφερε ότι θα μπορούσαν να του πουν οι υπεύθυνοι του μαγαζιού να μην χρησιμοποιήσει τα βεγγαλικά.

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος του σερβιτόρου του μπαρ στο Παγκράτι, ο οποίος φέρεται ως ο υπεύθυνος της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

