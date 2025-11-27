Με ειδικό πρόγραμμα είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ο Αφγανός που πυροβόλησε κατά της Εθνοφρουράς

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, σε ένα πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, ο οποίος είχε φτάσει στη χώρα κατά την χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν το 2021, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στη New York Post.

Ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ πυροβόλισε εναντίον ανδρών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Λακανουάλ φέρεται να είχε στήσει ενέδρα κοντά στον σταθμό μετρό Farragut West, στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον, γύρω στις 2:15 μ.μ., όπου πυροβόλησε μια γυναίκα-μέλος της Εθνοφρουράς στο στήθος και στη συνέχεια στο κεφάλι. Ο ύποπτος, που είχε εισέλθει στις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος Operation Allies Welcome και είχε εγκατασταθεί στο Μπέλινγκχαμ της Ουάσινγκτον, φέρεται στη συνέχεια να πυροβόλησε και δεύτερο φρουρό, μέχρι τη στιγμή που τρίτος στρατιώτης της Εθνοφρουράς έσπευσε στο σημείο και τον ακινητοποίησε.

Οι δύο τραυματίες στρατιώτες, που περιπολούσαν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, που σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, διακομίστηκε σχεδόν γυμνός με ασθενοφόρο. Οι αρχές ανέφεραν ότι ενήργησε μόνος του.

Τραμπ: Ο δράστης ενήργησε ως τρομοκράτης

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

Τραμπ: «Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά»

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει πως «το κτήνος» που πυροβόλησε τους δυο άνδρες της εθνοφρουράς επίσης νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση», πάντως «θα πληρώσει ακριβά» για την πράξη του.

«Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το γραφείο μου, είμαστε μαζί σας!», πρόσθεσε.

Τη στιγμή της επίθεσης, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Αντιπρόεδρος JD Vance βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον — ο Τραμπ ήταν στη Φλόριντα και ο Βανς επισκεπτόταν στρατεύματα στο Κεντάκι.

Επιπλέον 500 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

«Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ. Θα ασφαλίσουμε την πρωτεύουσά μας. Θα ασφαλίσουμε τις πόλεις μας», δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ μού ζήτησε — και θα ζητήσω από τον Υπουργό Στρατού και την Εθνοφρουρά — να προστεθούν 500 ακόμη άνδρες στην Ουάσινγκτον». «Αυτό ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κρατήσουμε την πόλη ασφαλή και όμορφη. Η μείωση του εγκλήματος είναι ιστορική, όπως και η αύξηση της ασφάλειας».

Περίπου 2.100 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονταν ήδη στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου — περίπου 900 από τη ΔΕ Εθνοφρουρά και 1.200 από άλλες πολιτείες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ομοσπονδιακός δικαστής είχε διατάξει την αποχώρηση της Εθνοφρουράς από την πόλη, αλλά «πάγωσε» την απόφαση έως τις 11 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για έφεση.

90.000 Αφγανοί στις ΗΠΑ με προγράμματα επί Μπάιντεν

Περίπου 90.000 Αφγανοί εισήλθαν στις ΗΠΑ και έγιναν επιλέξιμοι για ειδικές μεταναστευτικές θεωρήσεις (Special Immigrant Visas) μέσω των προγραμμάτων Operation Allies Refuge (OAR) και Operation Allies Welcome (OAW) της κυβέρνησης Μπάιντεν, τα οποία παρείχαν διαδικασίες μετανάστευσης και υποστήριξη επανεγκατάστασης.

Τον Ιούνιο, αμερικανικές αρχές εντόπισαν 55 Αφγανούς που είχαν εισέλθει στη χώρα κατά την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα υπόπτων για τρομοκρατία, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά από έρευνες, το FBI αφαίρεσε 46 από αυτούς από τη λίστα, κρίνοντας ότι δεν αποτελούσαν απειλή - όμως 9 παρέμεναν στη βάση δεδομένων έως τον Ιούλιο του 2024, εκ των οποίων 8 βρίσκονταν στις ΗΠΑ.

Όσοι εγκατέλειψαν τότε το Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων των ΗΠΑ, οικογενειών τους και άλλων ευάλωτων ομάδων, είτε φιλοξενήθηκαν προσωρινά από συγγενείς, είτε τοποθετήθηκαν σε στρατιωτικά «Safe Havens» έως ότου βρεθεί μόνιμη εγκατάσταση. Το Μπέλινγκχαμ, όπου ζούσε ο δράστης, ήταν μία από τις πόλεις της πολιτείας της Ουάσινγκτον που υποδέχθηκαν Αφγανούς πρόσφυγες μέσω του OAW — περίπου 800 άτομα το 2022. Άλλες πόλεις που τους φιλοξένησαν ήταν το Σιάτλ, η Τακόμα, η Γιάκιμα και το Σποκέιν.

Ο Λακανουάλ φέρεται να είχε υπερβεί τη διάρκεια της ειδικής μεταναστευτικής του βίζας, την οποία είχε λάβει στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης Μπάιντεν, και ζούσε πλέον παράνομα στη χώρα όταν πραγματοποίησε την επίθεση, όπως μεταδίδει η New York Post. Η βίζα του φέρεται να έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FOX News. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό ίσχυε η άδεια.

