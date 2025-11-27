Άντριου Γουλφ: Ταυτοποιήθηκε το ένα μέλος της Εθνοφρουράς που δέχθηκε πυρά

Ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν σε βίαιη ενέδρα το απόγευμα της Τετάρτης ταυτοποιήθηκε ως ο Άντριου Γουλφ, σύμφωνα με το πρώην γυμνάσιό του. «Η κοινότητά μας στο Applemen είναι βαθιά θλιμμένη που έμαθε ότι ο απόφοιτος του Λυκείου Musselman, Άντριου Γουλφ, ήταν ένας από τους Εθνοφρουρούς που τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον σήμερα», έγραψε στο Facebook το Λύκειο Musselman της Δυτική Βιρτζίνια.

Ο Γουλφ υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφότου ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του ίδιου και μιας γυναίκας μέλους της Εθνοφρουράς κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον, σε μια επίθεση που διερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική.

«Παρακαλώ, να προσεύχεστε για τον Άντριου, την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν. Θα κοινοποιήσουμε ενημερώσεις μόλις τις λάβουμε», ανέφερε η ανάρτηση. Αρκετοί συγγενείς, φίλοι και μέλη της κοινότητας συσπειρώθηκαν γύρω από τον Γουλφ και την οικογένειά του σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τετάρτη. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τον αγαπητό μου φίλο Άντριου Γουλφ», έγραψε ένας χρήστης. «Ω, Άντι! Τόσες πολλές καλές στιγμές και υπέροχες αναμνήσεις στο σπίτι μας! Σε αγαπάμε τόσο πολύ Άντριου Γουλφ, συνέχισε να παλεύεις, φίλε!», έγραφε μια άλλη ανάρτηση.

Ο νεαρός φρουρός που ζει στο Μάρτινσμπουργκ είναι επίσης φανατικός παίκτης cornhole, σύμφωνα με αρκετές φωτογραφίες του να χαμογελάει με φίλους σε τουρνουά. «Καθώς πλησιάζουμε στην Ημέρα των Ευχαριστιών, παρακαλούμε να έχετε τον φίλο μας στις προσευχές σας. Δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ υπηρετούσε τη χώρα μας και οι καρδιές μας είναι μαζί του και την οικογένειά του», έγραψε στο Facebook η ομάδα Beltway Baggers, η οποία διοργανώνει περιφερειακά τουρνουά για την American Cornhole League στη Βιρτζίνια, μαζί με μια φωτογραφία του Γουλφ.

«Προσευχόμαστε για τη δύναμή του, την ανάρρωση και για την οικογένειά του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Σ' αγαπάμε Άντι!», ανέφερε η δήλωση. Η συνάδελφός του στην Εθνοφρουρά, η οποία φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος και το κεφάλι από τον Αφγανό υπήκοο, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

