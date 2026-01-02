Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

Κάθε χρόνο, έρχεται στο προσκήνιο η ίδια ερώτηση. Η μέρα μετά την Πρωτοχρονιά είναι αργία;

Η απάντηση είναι ότι κάποιοι δεν εργάζονται στις 2 Ιανουαρίου, αλλά όχι επειδή πρόκειται για επίσημη αργία. Παρακάτω θα δούμε λεπτομερώς τι προβλέπει ο νόμος.

Οι επίσημες αργίες των γιορτών περιλαμβάνουν τις εξής ημερομηνίες:

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου

1 Ιανουαρίου

6 Ιανουαρίου

Η 2α Ιανουαρίου δεν είναι επίσημη αργία. Ωστόσο, παραδοσιακά, τα εμπορικά καταστήματα μένουν κλειστά, συνήθως λόγω απογραφής.

Επίσης, πολλά από τα σούπερ μάρκετ δεν θα ανοίξουν, ενώ, κανονικά λειτουργούν τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ΕΛΤΑ.

Τέλος, κανονικά λειτουργούν κάθε χρόνο στις 2 Ιανουαρίου και οι λαϊκές αγορές.

Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Μιας που μιλάμε για αργίες, ας δούμε όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς που μπορείς να εκμεταλλευτείς για μικρές αποδράσεις, ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Το 2026, παρουσιάζει έναν συνδυασμό από ευκαιρίες για ξεκούραση αλλά και… χαμένες αργίες που δεν προσφέρουν επιπλέον ρεπό.

Δύο σημαντικές αργίες, ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, «πέφτουν» Σάββατο το 2026, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται τριήμερα. Αυτό αποτελεί απογοήτευση για όσους ήλπιζαν σε επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και ευκαιρίες για εκδρομές ή ξεκούραση.

Τριήμερα που ξεχωρίζουν το 2026

Παρά τη «χασούρα» στις δύο αργίες, το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα που αξίζει να μείνουν στη μνήμη. Πρώτο είναι η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, μία παραδοσιακή ευκαιρία για ξεκούραση. Επίσης, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, ανοίγοντας τη δυνατότητα για τριήμερο. Τέλος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Οι αργίες

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

25 η Μαρτίου: Τετάρτη

Μαρτίου: Τετάρτη Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Η γνώση των αργιών και των τριημέρων του 2026 βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους, είτε για επαγγελματικούς, είτε προσωπικούς σκοπούς. Με δεδομένη την «απώλεια» δύο σημαντικών αργιών λόγω Σαββατοκύριακου, οι επιλογές για σύντομες αποδράσεις περιορίζονται, όμως, η αλήθεια είναι πως πάντα βρίσκονται «φόρμουλες». Αρκεί να υπάρχει διάθεση και καλός προγραμματισμός.

Σημαντικό είναι να παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές ή νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις αργίες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ημέρες ανάπαυσης που προσφέρει η νέα χρονιά.