H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο Ρώσου και πήρε 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

Το Κίεβο ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 27 Δεκεμβρίου και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς εμφανίστηκε ολοζώντανος σε βιντεοκλήση

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου Ρώσου που πολεμούσε στο πλευρό του Κιέβου για να αποτρέψει τη δολοφονία του κατόπιν εντολής της Μόσχας και να δελεάσει όσους εμπλέκονται στη συνωμοσία, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Η στρατιωτική μονάδα πληροφοριών GUR είπε ότι το τέχνασμα απέφερε ακόμη και τη ρωσική ανταμοιβή των 500.000 δολαρίων για τη «δολοφονία» του Ντένις Καπούστιν – γνωστού και ως Ντένις Νικίτιν – αρχηγού του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών και της «Ειδικής Μονάδας Τιμούρ», η οποία είχε ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο Καπούστιν σκοτώθηκε στην πρώτη γραμμή.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) αποκάλυψε ότι ο υποτιθέμενος θάνατος του Ντένις Καπούστιν, ήταν μια προσομοίωση που σχεδιάστηκε για να αποτρέψει μια συνωμοσία δολοφονίας που αποδίδεται στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και χρηματοδοτήθηκε με 500.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η επιχείρηση κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό των υπευθύνων για τη συνωμοσία και την ανάκτηση του ποσού που πρόσφερε η Μόσχα.

Russia Ukraine War

Ο Ντένις Καπούστιν, ηγέτης του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών, αποτίει τον τελευταίο φόρο τιμής στον συνάδελφό του στρατιώτη Ντανίιλ Μαζνίκ κατά τη διάρκεια τελετής αποχαιρετισμού στο Κίεβο της Ουκρανίας, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023. Ο Maznik σκοτώθηκε σε μάχη με τις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή Belgorod της Ρωσίας. Το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών είναι μια παραστρατιωτική μονάδα Ρώσων πολιτών με έδρα την Ουκρανία. Ιδρύθηκε το 2022, κατά το πρώτο έτος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

AP

Η είδηση του θανάτου του Καπούστιν, γνωστού και ως Ντένις Νικίτιν ή «Λευκού Ρεξ», κυκλοφόρησε στις 27 Δεκεμβρίου, όταν το RDK ανακοίνωσε τον θάνατό του σε μάχη στο μέτωπο της Ζαπορίζια.

Το μήνυμα, που διαδόθηκε από το Telegram, περιελάμβανε εκφράσεις πένθους και υποσχέσεις εκδίκησης. Την Πέμπτη, ο Καπούστιν εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης σε ενημέρωση με τον επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κύριλλο Μπουντάνοφ, ο οποίο γιόρτασε την επιτυχία του ελιγμού, λέγοντας: «Χαίρομαι που τα χρήματα που προορίζονταν για τη δολοφονία του χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του αγώνα μας».

denis-kapustin1.jpg

Κατά τη διάρκεια της μυστικής επιχείρησης, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δέχτηκαν πληρωμή από τη ρωσική κυβέρνηση για το έγκλημα, οικειοποιώντας τελικά αυτά τα κεφάλαια. Ο διοικητής Τιμούρ, μέλος της επιχείρησης, επιβεβαίωσε τον έλεγχο των χρημάτων που διέθεσε η Μόσχα.

Η υπόθεση θυμίζει το προηγούμενο του Arkady Babchenko, ενός Ρώσου δημοσιογράφου που το 2018 σκηνοθέτησε τον θάνατό του στο Κίεβο με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), εκθέτοντας την αποτελεσματικότητα αυτών των τακτικών στην αποτροπή επιθέσεων που διατάχθηκαν από τη Ρωσία.

Η πορεία του Καπούστιν είναι αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, διατηρεί δεσμούς με το κίνημα των χούλιγκαν του ποδοσφαίρου.

Γεννημένος στη Μόσχα, η οικογένειά του μετανάστευσε στη Γερμανία όταν ήταν 17 ετών και το 2017 μετακόμισε στην Ουκρανία. Από το 2019 του έχει απαγορευτεί η είσοδος στον χώρο Σένγκεν.

Πριν ηγηθεί της RDK, διοργάνωσε εκδηλώσεις μικτών πολεμικών τεχνών και διαχειρίστηκε το εμπορικό σήμα White Rex. Η μονάδα του Καπούτσιν περιλαμβάνει πρώην μαχητές της ομάδας Wagner, πρώην πράκτορες της FSB και εθελοντές πολίτες, και έχει πραγματοποιήσει επιδρομές στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ της Ρωσίας το 2023 και το 2024.

Η Ρωσία τον θεωρεί τρομοκράτη και τον έχει καταδικάσει δύο φορές ερήμην σε ισόβια κάθειρξη.

