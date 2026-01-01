Ποια ειρήνη; Η Ουκρανία «στοχεύει» απευθείας τον Πούτιν, η Ρωσία απαντά με νέους βομβαρδισμούς

Η Ουκρανία είπε επίσης πως ανέπτυξε δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Πάτριοτ

Ποια ειρήνη; Η Ουκρανία «στοχεύει» απευθείας τον Πούτιν, η Ρωσία απαντά με νέους βομβαρδισμούς
Η Ρωσία έκανε σήμερα γνωστό πως ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέρριψε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει πως είχε στοχοθετήσει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου, ενώ θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ΗΠΑ.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο τη Δευτέρα ότι επιχείρησε να πλήξει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία, με 91 ντρόουν μεγάλου βεληνεκούς. Ανέφερε πως η Ρωσία θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς για τη φερόμενη επίθεση.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει: «Η αποκωδικοποίηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με ντρόουν την 29η Δεκεμβρίου του 2025 ήταν μια εγκατάσταση στη ρωσική προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ».

«Αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των υφιστάμενων διαύλων», προστίθεται.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε χθες ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας βρήκαν πως η Ουκρανία δεν στοχοθέτησε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε ένα πλήγμα με ντρόουν. Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αρχικά τη στήριξή του στη ρωσική πλευρά, λέγοντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα πως ο Πούτιν τον ενημέρωσε για το υποτιθέμενο περιστατικό και ότι εκείνος ήταν «πολύ θυμωμένος» με αυτό.

Όμως, χθες, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Νέα ρωσική επίθεση

Την ίδια ώρα, μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι διεξήγαγε μια πολύνεκρη πρωτοχρονιάτικη επίθεση σε τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Την Πρωτοχρονιά, η Ρωσία εσκεμμένα φέρνει τον πόλεμο. Πάνω από 200 επιθέσεις με ντρόουν πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενεργειακές υποδομές σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σε ένα πλήγμα με drone εναντίον ενός ξενοδοχείου και ενός καφέ, όπου βρίσκονταν πολίτες για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά σε περιφέρεια της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, στη νότια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος με τη σειρά του κατηγορεί τη Ρωσία πως έχει σκοτώσει χιλιάδες αμάχους σε επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων, δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε ένα αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει τις κατηγορίες της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι είπε πως οι επιθέσεις της Ρωσίας την εορταστική περίοδο δείχνουν πως η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Οι σύμμαχοί (μας) διαθέτουν τον εξοπλισμό που εμείς δεν έχουμε. Αναμένουμε πως ό,τι συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου για την άμυνά μας θα φθάσει εγκαίρως», τόνισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία είπε πως ανέπτυξε δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Πάτριοτ

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έκανε γνωστό σήμερα πως ανέπτυξε δύο επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που παρέλαβε από τη Γερμανία, στο πλαίσιο της χορήγησης στρατιωτικής βοήθειας που είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, ενώ απέδωσε τα εύσημα στη Γερμανία που διευκόλυνε την παράδοση.

«Άλλα δύο αντιαεροπορικά συστήματα Πάτριοτ αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τις ουκρανικές πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram, με τον υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ να προσθέτει «χάρη στις πρόσφατες συμφωνίες με τη γερμανική κυβέρνηση».

Η Γερμανία είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο πως θα παράσχει στην Ουκρανία δύο συστήματα Patriot.

