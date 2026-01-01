Ήταν στόχος η κατοικία του Πούτιν; Διελκυστίνδα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και στη μέση... CIA

Μια τεχνική εξέταση του συστήματος πλοήγησης ενός από τα drones που καταρρίφθηκαν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου πάνω από την περιοχή του Νόβγκοροντ αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της επίθεσής του ήταν μία από τις εγκαταστάσεις στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών εξήγαγαν το αρχείο της αποστολής πτήσης που είχε φορτωθεί στη συσκευή. Αυτά τα υλικά θα μεταφερθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω καθιερωμένων διαύλων, δήλωσε το υπουργείο.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ωθώντας τη Ρωσία να αντιδράσει.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η CIA δήλωσε στην έκθεσή της προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, αλλά δεν στόχευσαν την κατοικία του Πούτιν. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα.

Η ουκρανική πλευρά, υπενθυμίζεται, αρνείται την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν.

Η CIA ανέφερε ότι τα ουκρανικά drones δεν στόχευσαν την κατοικία του Πούτιν

Αναλυτικότερα, η CIA ανέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, αλλά δεν στόχευσαν την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της.

Είπαν στην εφημερίδα για τα ευρήματα της CIA, σύμφωνα με τα οποία «δεν υπήρξε καμία προσπάθεια επίθεσης στον Πούτιν».

«Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει έναν στρατιωτικό στόχο που βρίσκεται στην ίδια περιοχή με την κατοικία του Πούτιν, αλλά όχι κοντά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το άρθρο αναφέρει επίσης ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για το θέμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέχεια αναδημοσίευσε ένα άρθρο της New York Post που ανέφερε ότι «η Ρωσία βρίσκεται στο δρόμο της ειρήνης».

Τα ευρήματα που δημοσίευσε η εφημερίδα δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα ούτε από τη CIA ούτε από τον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης