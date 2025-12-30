Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

Μία λιτή απάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ερώτηση δημοσιογράφων σήμερα (30/12), οι οποίοι ήθελαν να μάθουν ποιες αποδείξεις έχει η κυβέρνηση για την επίθεση ουκρανικών drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία οδήγησε τη Μόσχα να «σκληρύνει» τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου πρόεδρου δήλωσε ότι «η επίθεση με drones στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν μαζική, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να προσκομιστούν μεμονωμένα αποδεικτικά στοιχεία για να αποδειχθεί τι συνέβη».

Αυτή ήταν η απάντηση του Ντμίτρι Πεσκόφ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν υπάρχουν υλικά αποδεικτικά στοιχεία για την απόπειρα επίθεσης στην προεδρική κατοικία και αν η ηγεσία της Ρωσίας σκοπεύει να τα παρουσιάσει.

«Παράλογος ισχυρισμός» ότι δεν συνέβη

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αν πραγματοποιήθηκε μια τόσο μαζική επίθεση με drone, το οποίο, χάρη στην καλά συντονισμένη εργασία του συστήματος αεροπορικής άμυνας, καταρρίφθηκε και εξουδετερώθηκε», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το RBC, ενώ χαρακτήρισε «αρκετά τρελό» την ισχυρισμό ότι η επίθεση δεν συνέβη.

«Όσον αφορά τα συντρίμμια, φυσικά, αυτό είναι θέμα που αφορά το στρατό μας. Βλέπουμε τον ίδιο τον Ζελένσκι να προσπαθεί να το αρνηθεί, και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που συνεργάζονται με το καθεστώς του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιστορία ότι δεν συνέβη, αλλά αυτός είναι ένας αρκετά παράλογος ισχυρισμός», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου.

«Επανεξέταση» της διαπραγματευτικής στάσης μετά την επίθεση

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ με drones μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, τα μέσα αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιοχή.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση, αλλά ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ σημείωσε ότι η επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην κατοικία ακολούθησε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Είπε ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «σοκαρισμένος» και «εξοργισμένος» από την είδηση της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

