Μία «σκληρή απάντηση» στην υποτιθέμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά κατοικίας του Ρώσου προέδρου ζήτησε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, του κοινοβουλίου της Ρωσίας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν την Τρίτη (30/12).

Η Μόσχα κατηγόρησε χθες (29/12) το Κίεβο ότι εξαπέλυσε επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στην επαρχία του Νόβγκοροντ, κάτι που η Ουκρανία έχει αρνηθεί. Μετά την ανακοίνωση της Μόσχας για την υποτιθέμενη επίθεση, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αλλάξει διαπραγμευτική στάση απέναντι στο Κίεβο, και θα αναλάβει μια πιο σκληρή στάση απέναντί του.

Ο κ. Βολόντιν δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων στην Ουκρανία έχει ήδη φτάσει τα δύο εκατομμύρια περίπου, αλλά αυτό «δεν αναγκάζει τις ουκρανικές αρχές να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης», ενώ πρόσθεσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Προβλήματα που δημιούργησαν ο Μπάιντεν και οι κολλητοί του»

«Ο πρόεδρός μας, από την πλευρά του, βρίσκεται σε διάλογο μαζί του για να βρει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησαν ο Μπάιντεν και οι κολλητοί του στην Ευρώπη. Ο Ζελένσκι κάνει ό,τι μπορεί για να μην επιτευχθούν συμφωνίες. Και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις έχει ματαιωθεί. Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας πιστεύουν ότι η αντίδραση πρέπει να είναι σκληρή. Επιμένουμε σε αυτό. Η συγχώρεση είναι απαράδεκτη», έγραψε ο Βολόντιν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Max.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας υπενθύμισε τα λόγια του Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι «θα παραιτηθεί από το αξίωμά του μόλις τελειώσουν οι μάχες στην Ουκρανία». Όμως, όσο περισσότερο συνεχίζονται, τόσο περισσότερο θα παραμείνει ο Ζελένσκι σε ηγετική θέση, υποστηρίζει ο Βολόντιν.

«Για αυτόν, η στρατιωτική δράση είναι η μόνη του ευκαιρία να παραμείνει στην εξουσία και να λάβει οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Ζελένσκι επιτέθηκε στην κατοικία του προέδρου μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

