Συναγερμός για την παρουσία της Κίνας στην Αρκτική: Ανοίγει ο «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»

Κινεζικά ερευνητικά υποβρύχια ταξίδεψαν για πρώτη φορά χιλιάδες πόδια κάτω από τους πάγους της Αρκτικής αυτό το καλοκαίρι, ένα τεχνικό κατόρθωμα με ανατριχιαστικές στρατιωτικές και εμπορικές επιπτώσεις για την Αμερική και τους συμμάχους της.

Αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ λένε ότι οι κινεζικές υποθαλάσσιες αποστολές προσφέρουν νέες ενδείξεις για μια αυξανόμενη απειλή από την Κίνα στην περιοχή της Αρκτικής, γνωστή ως Απώτατος Βορράς. Φέτος, κινεζικά στρατιωτικά και ερευνητικά σκάφη επιχείρησαν γύρω από τα ύδατα της Αλάσκας σε πρωτοφανείς αριθμούς, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τον Νοέμβριο.

Για την Κίνα, η κυριαρχία των ταξιδιών στην Αρκτική θα μπορούσε να αποφέρει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τους φυσικούς πόρους που περιμένουν κάτω από το λιώσιμο των πάγων, να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού για την εμπορική ναυτιλία και να τοποθετήσει πυρηνικά υποβρύχια πιο κοντά σε πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, λένε οι δυτικοί ναυτικοί στρατηγοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Κινεζικό υποβρύχιο βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια της αποστολής στην Αρκτική αυτό το καλοκαίρι

«Οι Κινέζοι γίνονται όλο και πιο επιθετικοί» σε όλο τον Απώτατο Βορρά, δήλωσε ο Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης του ΝΑΤΟ. Κινεζικά σκάφη σε ερευνητικές αποστολές συχνά παρέχουν κάλυψη για στρατιωτικούς σκοπούς, είπε.

Η Κίνα έχει αυτοανακηρυχθεί «εγγύς της Αρκτικής δύναμη», ένας άτυπος χαρακτηρισμός που το Πεκίνο ελπίζει ότι θα την τοποθετήσει δίπλα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας λέει ότι οι δραστηριότητές της στην Αρκτική είναι λογικές και νόμιμες, «συμβάλλοντας στη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή».

Το Πεκίνο σφυρηλατεί νέες συντομεύσεις στην Αρκτική

Κινεζικά φορτηγά, ερευνητικά και στρατιωτικά πλοία πλέουν γύρω από τη Βόρεια Αμερική

Το Πεκίνο βλέπει τις μελλοντικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω του Απώτατου Βορρά ως συντόμευση για το παγκόσμιο εμπόριο, τον λεγόμενο Πολικό Δρόμο του Μεταξιού. Η Κίνα έστειλε αυτό το καλοκαίρι ένα φορτηγό πλοίο στο πολωνικό λιμάνι του Γκντανσκ, παρακάμπτοντας τον Βόρειο Πόλο, μια διαδρομή δύο φορές πιο γρήγορη από τον χρόνο ταξιδιού μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να επεκτείνουν την εμπορευματική κυκλοφορία με τη Ρωσία μέσω Αρκτικής, ιδίως τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Αρκτική αποτελούσε μια πρώτη γραμμή που χώριζε τα μέλη του ΝΑΤΟ και τη Μόσχα. Τα ύδατά της προσέφεραν στη Ρωσία πύλες προς τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, τους οποίους οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους περιπολούσαν στενά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 - και τώρα αστυνομεύουν ξανά.

Τα αρκτικά ύδατα παρέχουν στρατιωτικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητας του Βόρειου Πόλου με άλλα έθνη. Το 1959, οι ΗΠΑ έστειλαν εκεί το τρίτο πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο για να αναδυθεί από κάτω από τον πάγο, στέλνοντας μια ισχυρή προειδοποίηση στο Κρεμλίνο. Η Μόσχα ανταπέδωσε το 1962. Σήμερα, οι δύο αντίπαλοι στέλνουν και πάλι υποβρύχια για ασκήσεις στην Αρκτική.

Οι εντάσεις στον Απώτατο Βορρά, που ανανεώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εντείνονται λόγω της Κίνας. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αναμένουν ότι το Πεκίνο θα είναι σε θέση να στείλει οπλισμένα υποβρύχια στον Βόρειο Πόλο μέσα σε λίγα χρόνια. Η Κίνα διαθέτει ήδη σκάφη επιφανείας στρατιωτικού επιπέδου στην περιοχή της Αρκτικής, ενώ παράλληλα επεκτείνει τον στόλο των παγοθραυστικών πλοίων της.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εκπαιδεύουν περισσότερα στρατεύματα στην Αρκτική ως απάντηση σε νέους κινδύνους. Έχουν ενισχύσει τις περιπολίες για κυνήγι υποβρυχίων έξω από την Ισλανδία και άλλες τοποθεσίες. Ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε επίσης σε συμφωνία με τη Φινλανδία για την επέκταση του στόλου παγοθραυστικών των ΗΠΑ και έχει πιέσει τη Δανία να επεκτείνει τις αμυντικές της δυνάμεις στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν.

Πέρυσι, κινεζικά και ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν περιπολίες κοντά στην Αλάσκα για πρώτη φορά, με κινεζικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς να επιχειρούν από ρωσική αεροπορική βάση. Μια τέτοια συνεργασία όχι μόνο δίνει στην Κίνα νέες δυνατότητες να «χτυπήσει» τη Βόρεια Αμερική, αλλά εγείρει και την πιθανότητα μιας κοινής επίθεσης από τους ισχυρότερους αντιπάλους της Αμερικής, δήλωσε στο Κογκρέσο τον Απρίλιο ο Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Γκρέγκορι Γκιγιό , διοικητής της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας, ή Norad.

«Καμουφλαρισμένα πολεμικά πλοία»

Το 2015, η Κίνα ενημέρωσε τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας ώστε να συμπεριλάβει την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων στις πολικές περιοχές, επιδιώκοντας απεριόριστη πρόσβαση σε νέες θαλάσσιες οδούς και πόρους, δήλωσε ο Ράιαν Μάρτινσον , αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Ναυτικών Σπουδών της Κίνας του Ναυτικού Κολλεγίου Πολέμου των ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, είπε, ότι ο στόχος της Κίνας είναι να διεξάγει ναυτικές επιχειρήσεις στον Αρκτικό Ωκεανό.

Το Πεκίνο λέει ότι τα εμπορικά και ερευνητικά του σκάφη στα ύδατα της Αρκτικής είναι ειρηνικά. Αυτό ήταν ακριβές μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με τον Ρομπ Μπάουερ , έναν απόστρατο Ολλανδό ναύαρχο που υπηρέτησε ως ένας από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους του ΝΑΤΟ μέχρι φέτος. Το Πεκίνο, εκτός από τη διοργάνωση κοινών αεροπορικών περιπολιών με τη Ρωσία, τώρα πλέει με σκάφη της ακτοφυλακής που μοιάζουν με φρεγάτες κοντά στις ακτές της Αλάσκας, είπε.

«Είναι ουσιαστικά πολεμικά πλοία, αλλά είναι βαμμένα λευκά», είπε ο Μπάουερ. Οι κοινές περιπολίες με ρωσικά πολεμικά πλοία δείχνουν ότι ο στόχος της Κίνας είναι η απόκτηση στρατιωτικού πλεονεκτήματος, είπε, όχι η ασφάλεια των ακτών. Όταν λιώνουν περισσότεροι πάγοι κατά μήκος των διεθνών πλωτών οδών στον Απώτατο Βορρά, οι ίδιες συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται από τα εμπορικά πλοία θα μπορούσαν να επιταχύνουν το ναυτικό της Κίνας στον Ατλαντικό, είπε.

Τα ταξίδια στην Αρκτική με τα εμπορικά και επιστημονικά σκάφη του Πεκίνου ωφελούν το ναυτικό της Κίνας, καθώς αποκτούν εμπειρία και δεδομένα για μια περιοχή σχετικά νέα για τους στρατιωτικούς ηγέτες της. Οι πολιτικές της Κίνας συγχωνεύουν τον πολιτικό και τον στρατιωτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της μέσω της συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και αμυντικές εταιρείες.

H ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε δύο ρωσικά και δύο κινεζικά πλοία περίπου 440 μίλια νοτιοδυτικά του νησιού του Αγίου Λαυρεντίου.

Η πολική εξερεύνηση του Πεκίνου αντικατοπτρίζει την στρατιωτική του επέκταση στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η Κίνα ξεκίνησε ερευνητικές αποστολές και δημοσίευσε ακαδημαϊκές εργασίες για την περιοχή πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Το 2013, το Πεκίνο χρησιμοποίησε ό,τι έμαθε για να αρχίσει να κατασκευάζει τεχνητά νησιά που τώρα φιλοξενούν στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και των συμμάχων του Ειρηνικού.

Στην Αρκτική, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ανησυχούν περισσότερο για τον υποθαλάσσιο πόλεμο. Η ναυσιπλοΐα των υποβρυχίων βασίζεται σε λεπτομερή γνώση της τοπογραφίας του βυθού και των υποθαλάσσιων συνθηκών. Η Κίνα καταγράφει τους ωκεανούς του κόσμου για να κατασκευάσει υπολογιστικά μοντέλα που θα καθοδηγούν τα υποβρύχια και θα τα βοηθούν να αποφεύγουν τον εντοπισμό, λένε στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες.

«Η Κίνα δεν διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο ωκεανογραφικών ερευνητικών πλοίων στον κόσμο επειδή θέλει να σώσει τις φάλαινες», δήλωσε ο Χάντερ Στάιρς, στρατηγός που μέχρι φέτος συμβούλευε τον Υπουργό Ναυτικού. «Η Κίνα στοχεύει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επιστήμη της θάλασσας και του κλίματος, επειδή η κατανόηση του ωκεανού και του κλίματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία στις ναυτικές επιχειρήσεις, ιδίως στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο».

Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι τα δεδομένα που συγκέντρωσε η Κίνα από τις καταδύσεις της στην Αρκτική βόρεια της Αλάσκας και της Γροιλανδίας δεν αφορούν μόνο τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Πεκίνου, αλλά και την εκπαίδευση του κινεζικού ναυτικού, το οποίο χειρίζεται σχετικά θορυβώδη υποβρύχια που εντοπίζονται εύκολα από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Συνεργασία Ρωσίας - Κίνας στην Αρκτική

Ο απώτερος στόχος της Κίνας, δήλωσε ο Ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, επικεφαλής της Ινδο-Ειρηνικής Διοίκησης των ΗΠΑ, είναι να τερματίσει την «αμερικανική υποθαλάσσια κυριαρχία», δήλωσε σε συνέδριο στον Καναδά το 2024. Για να βοηθήσει το Πεκίνο να επιτύχει αυτόν τον στόχο «η Ρωσία θα παράσχει τεχνολογία υποβρυχίων» πρόσθεσε.

Το Πεκίνο πωλεί στη Ρωσία ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα για στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται η Μόσχα για να διεξάγει τον πόλεμό της στην Ουκρανία και αποστέλλει πολιτικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς από διεθνείς κυρώσεις λόγω του πολέμου. Δυτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία ανταποδίδει τη βοήθεια της Κίνας, εν μέρει, μοιράζοντας προηγμένες τεχνολογίες στο διάστημα, αεροσκάφη stealth και τον υποθαλάσσιο πόλεμο. Τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια της Ρωσίας και η ευελιξία της στην ανάπτυξή τους έχουν διατηρήσει τη χώρα ως υπερδύναμη, παρά την οικονομική της παρακμή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Τόσο το Πεκίνο όσο και οι ΗΠΑ έχουν έλλειψη πλοίων ικανών να διασχίσουν τον παχύ πάγο της Αρκτικής σε σύγκριση με τη Ρωσία, η οποία έχει περισσότερα από 40. Η Κίνα πέρυσι έθεσε σε λειτουργία το πέμπτο παγοθραυστικό της. Οι ΗΠΑ έχουν μόνο δύο τέτοια πλοία σε λειτουργία και ο Τραμπ αγοράζει περισσότερα.

Μετά από χρόνια ανάπτυξης, η Κίνα καθέλκυσε το πρώτο της παγοθραυστικό εγχώριας κατασκευής το 2019 με φινλανδική βοήθεια. Πέρυσι, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το πρώτο της παγοθραυστικό εγχώριας κατασκευής σε 10 μήνες, ένα γρήγορο επίτευγμα που προκάλεσε ανησυχία στις χώρες της Αρκτικής.

Πλοιάριο ταξιδεύει σε παγωμένο θαλάσσιο κόλπο έξω από το Νουούκ της Γροιλανδίας, στις 6 Μαρτίου του 2025 AP

Η Ρωσία έχει επίσης υποστηρίξει τη μεγαλύτερη εμπλοκή της Κίνας στη διακυβέρνηση του Απώτατου Βορρά και έχει προσκαλέσει την Κίνα να αναπτύξει υποδομές στην Αρκτική Ρωσία. Τα δύο έθνη δημιούργησαν μια ομάδα εργασίας το 2023 για την ανάπτυξη βόρειων θαλάσσιων διαδρομών. Συμφώνησαν να συντονίσουν την επιβολή του θαλάσσιου νόμου στην Αρκτική, η οποία ξεκίνησε με τις πρόσφατες κοινές περιπολίες τους.

«Η Κίνα θέλει να διαμορφώσει τους κανόνες προτού αυτοί οριστικοποιηθούν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κάτλερ , πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για θέματα πληροφοριών και ασφάλειας. «Η έγκαιρη παρουσία διαμορφώνει τη μελλοντική επιρροή».

Η αυξανόμενη παρουσία και επιρροή της Κίνας στην Αρκτική βοηθά τη Ρωσία τώρα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πρόβλημα για τη Μόσχα αργότερα, δήλωσαν δυτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Από τον Ψυχρό Πόλεμο, η Αρκτική έχει προσφέρει στη Ρωσία ένα απομακρυσμένο καταφύγιο για μεγάλο μέρος του πυρηνικού της οπλοστασίου. Μέχρι τώρα, μόνο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τις ρωσικές βάσεις ή τα στρατιωτικά της περιουσιακά στοιχεία εκεί.

Τα κινεζικά πλοία που επιχειρούν βόρεια της Ρωσίας θα μπορούσαν να περιπλέξουν τα πράγματα για τη Μόσχα, ειδικά εάν τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών αποκλίνουν και η τρέχουσα «συνεργασία χωρίς όρια» καταρρεύσει. «Οι κινεζικές επιχειρήσεις στον Απώτατο Βορρά αποτελούν εξίσου άμεση πρόκληση για τη Ρωσία όσο και για οποιαδήποτε άλλη δύναμη», δήλωσε ο Στάιρς. Προς το παρόν, οι δυτικές χώρες είναι αυτές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη ναυτική προέλαση της Κίνας στην Αρκτική.

Ο Γάλλος Ναύαρχος Πιερ Βαντιέ , ο οποίος επιβλέπει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να προετοιμαστεί για μελλοντικό πόλεμο, βλέπει την πιθανότητα το ναυτικό της Κίνας να πλεύσει από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό πάνω από την Αρκτική, παρακάμπτοντας τις πιο εύκολα παρατηρήσιμες και αμυνόμενες διαδρομές μέσω των καναλιών του Σουέζ ή του Παναμά ή γύρω από τη Νότια Αφρική. «Για όλους μας, για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι η απειλή που υπάρχει στον Ειρηνικό είναι πανταχού παρούσα», δήλωσε ο Βαντιέ. «Αν έχουμε ασιατικές δυνάμεις στον Ατλαντικό, θα ήταν μια τεράστια αλλαγή στα δεδομένα. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

